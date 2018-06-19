Denktaş’tan, Esentepe Bağımsız Belediye Başkan Adayı Sinan Güneş’e Destek

Güneş ziyarette Denktaş’a belediyenin mali tablosu hakkında bilgi verirken, seçilmesi halinde hayata geçireceği projelerini aktardı, destek talep etti.

DENKTAŞ

DP’den yapılan açıklamaya göre, ziyaret sonunda konuşan DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Esentepe bağımsız belediye başkan adayı Sinan Güneş’in, belediyenin mali portresi ile ilgili görüş ve düşüncelerini kendilerine aktardığını söyledi.

Maliye Bakanlığı olarak zaten Esentepe Belediyesi’nin içine düşürüldüğü zor durumu takip ettiklerini dile getiren Denktaş; “Güneş’e projeler bazında destek verilebileceği bilgisini aktardım. Anında saydığı 4-5 proje bizim tarafımızdan da desteklenebilir projeler olarak görülüyor” ifadelerini kullandı.

Denktaş, Güneş’e başarılar dilerken, seçildiği takdirde belediyenin yeniden ayağa kalkmasının zorlu bir süreç gerektireceğini, bunu da başaracağından kuşku duymadığını dile getirdi.

GÜNEŞ

Esentepe Bağımsız Belediye Başkan adayı Sinan Güneş de konuşmasında, desteklerinden ötürü Serdar Denktaş’a teşekkür etti.

“Yarım inşaat halinde bulunan kapalı spor salonunun bitirilmesi ile ilgili tam desteği Serdar Denktaş’tan almış bulunuyoruz” diyen Güneş, diğer projeleri konusunda destek olunacağının kendilerini umutlandırdığını dile getirdi.

Esentepe Bağımsız Belediye Başkan adayı Sinan Güneş, ayrıca “bölgede ciddi çevre kirliliği oluşturan Elektrik Santralinden katkı payının bölgeye de yansıması noktasını Denktaş ile istişare ettiklerini” söyledi