Denktaş’tan Katırcı ailesi için başsağlığı mesajı

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, denizde boğularak yaşamlarını yitiren Katırcı ailesi için başsağlığı mesajı yayımladı. Dektaş’ın mesajı şöyle: 12 Temmuz'da meydana gelen büyük facia sonrası bir aile yok oldu. Bunun üzerine söylenecek ne bir cümle ne de bir teselli var. Tarifi mümkün olmayan bir acı yaşamaktayız Kuzey Kıbrıs olarak. Zorlu bir yıl geçiriyoruz, temennim bu denli büyük acıların bir daha yaşanmamasıdır. Aile fertlerinden sağ kalan Barış'ımız bizim evladımızdır. Onu kucaklamak ve bir aile sıcaklığını yeniden yaşatmak için elimden geleni yapacağım. Maddi ve manevi olarak bu evladımızın her daim yanında olmak insanlık görevimizdir. Başımız sağ olsun Kuzey Kıbrıs.