Denktaş'tan Özersay'a yanıt

DP Milletvekili Serdar Denktaş sosyal medya üzerinden Dışışileri Bakanı Kudret Özersay'a yanıt verdi.

"Özersay, ‘Dörtlü Koalisyon Hükümeti’ni artık iyice deşifre olmuş malum pazarlıklar sonucu yıkmanın ayıbını örtmek istiyor." diyen Denktaş'ın açıklamaları şöyle:

Partili dostlarını birer birer sözleşmelerle istihdam ederken gündem değişir mi dersiniz?

Peki; kiralama dosyalarının tümünü, hem kendisine hem meclise bizzat taktim ettiğimi bilmiyor mu?

İstifa ettiğim en son Bakanlar Kurulu toplantısında “buyurunuz, hepsi sizin” demedik mi?

Sanırım açıklaması gereken, daha hükümet sürerken, aracılıların yaptığı pazarlıklardır, karşılıklı verilen sözlerdir, UBP-HP gizli nikahıdır.

Halbuki “aracılar” konuşuyor, sayın Kudret Özersay susuyor.

Kim bilir, belki de bu çabalar, tam da devlette başlattığı “kadrolaşma” faaliyetleri açığa çıktı diyedir.

Partili dostlarını birer birer sözleşmelerle istihdam ederken gündem değişir mi dersiniz?

Pek sanmam!"

19/11/2019 16:01