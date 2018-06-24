Denktaş'tan seçim açıklaması

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TB başkan adayı Gencay Eroğlu ile birlikte basının karşısına geçen Denktaş, Yerel yönetimlerin demokrasi açısından son derece önemli olduğuna işaret etti.

Halkın bu sınavı son derece kaliteli geçen bir kampanya süreci sonrasında verdiğine işaret eden Denktaş, katılımın düşüklüğünün beklentilerinin altında kaldığını söyledi.

Sık yapılan seçimler, sıcak hava, insanların siyasete olan kırgınlığının seçime katılımın düşük olmasını sağladığını ifade eden Denktaş, siyaset kurumunun katılımın düşük olma nedenlerini iyice araştırarak gereğini yapmak zorunda olduğunu anlattı.

Halkı yeniden siyasetle barıştırmanın önemine işaret eden Denktaş, seçim sonucunda Tatlusu’da Hayri Orçan, Lapta’dada destekledikleri Mustafa Aktuğ’un kazandığını belirtti.

Lefkoşa’da çok değerli bir kimliği, değerli bir insanı, kendisini ispatlamış bir ismi aday gösterdiklerini kaydeden Denktaş, sandıktan çıkan sonuçların beklentilerini karşılamadığını, üzgün olduklarını ancak bunun son olmadığını yeni bir başlangıç olduğunu söyledi.

Gencay Eroğlu’nun Lefkoşa’ya hizmet için aday olduğunu kaydeden Denktaş, Gencay Eroğlu’nun ülkeye hizmet vermeye devam edeceğini ifade etti.

Halkın verdiği karara saygılı olduklarını belirerek, yeniden seçilen Harmancı’yı kutlayan Denktaş, Harmancı’nın kendisine verilen ikinci şansı iyi kullanmasını temenni etti…

Gencay Eroğlu da kısa bir konuşma yaptı.

Eroğlu, kendisine destekleyen herkese teşekkür etti, Harmancı’ya başarılar diledi ve “Lefkoşa’nın takipçisi olacağız” dedi.