Denner-Topçu Mersinlik'in En Hızlısı

Mersinlik’in eşsiz dağ manzarası ve güneşli-serin havası eşliğinde bölge halkının ve yarış severlerin desteği ve takibi içerisinde saat 11.00’de start alınan yarışta ekipler biri deneme olmak üzere 3 kez Mersinlik etabını geçtiler.

Deniz Denner, Doğa Koyuncu ve Kemal Topçuoğlu arasında büyük çekişmeye sahne olan yarışta, klasik araçları öncü araç olarak start alması güne renk kattı. Deniz Denner Ömer Topçu ikilisi Bir rekora imza atarak ortalama 130 Km/h Hız sürati ile ve 1.52.707 lik derecesi ile yarışı , Doğa Koyuncu’nun önünde kazandılar.

Sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde:

E2’de Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi birinci, Methodios Argyrou - Grigoris Argyrou ikinci ve Gölgem Paşa - Ali Paşa ikilisi de üçüncü oldular.

E3’de Kemal Topçuoğlu – Orçun Yırık ikilisi birinci; Hasan Karlıtaş – Numan Kahküllü ikilisi ikinci geldiler.

E4’de birinci Doğa koyuncu olurken, ikinci Eray Özvurulmuş – İzem Özvurulmuş, üçüncü ise Halil Çelik - Melis Çelik geldiler.

S2’de Cenk Toksoy – Şakir Akaylı birinci olurken, Hüseyin Aksoy ikinci geldiler.

Sınıf S1’de ise birincilik Ayer Argün - Osman Biçentürk ikilisinin oldu. Kadınlar Klasmanın da ise Gölgem Paşa pilotlarda birinci olurken, İzem Özvurulmuş Kadın Co Pilot birincisi, Melis Çelik ise Co Pilot ikincisi oldular.

21/10/2019 16:43