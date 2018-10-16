Deodorantlar kanser mi yapıyor?

Kozmetiklerin meme kanserine yol açtığı yönünde ciddi kuşkular olduğuna dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Eser, sürekli olarak kullandığımız deodorantlar ve kozmetik ürünler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kozmetiklerin meme kanserine yol açtığı yönünde ciddi kuşkular olduğuna dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Eser, “Kozmetik maddelerin büyük çoğunluğunda kullanılan parabenlerin ciltten hızlı bir şekilde emildiği, meme ve tümör dokusunda bulunduğu ve meme kanseri hücrelerinin çoğalma hızını artırdığı araştırmalarda gösterilmiştir. Almanya'daki bir araştırmada haftada birden fazla kez koltuk altı deodorant kullananlarda meme kanserinin 15 yaş daha erken başladığı tespit edilmiştir” dedi

Şampuan, saç kremi, tonik, nemlendirici, bronzlaştırıcı kremler, tıraş losyonu, parfüm gibi günlük hayatta sık kullanılan birçok kozmetik ürünün içeriğinde bulunan parabenler, meme kanserini tetikleyici etkilere yol açabiliyor. VM Medical Park Pendik Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Eser, meme kanserinin artış sebeplerini ve yapılan bilimsel araştırmalardan örneklerle kozmetik dünyasındaki ‘paraben tehlikesini’ anlattı.

Yaşam süresi uzadı, kanser arttı

Son yıllarda hızla artan meme kanserinin görülme sıklığının ileriki yıllarda daha da artacağı ön görülmektedir. Bu artışın nedenleri, ortalama yaşam süresinin uzaması ve başta radyasyon olmak üzere çevresel faktörlerin değişmesidir. Eskiden bugün rahatlıkla tedavi ettiğimiz apandisit, doğum sonrası kanama gibi nedenlerden dolayı hayatını kaybeden kişiler, sağlık imkanlarının artmasıyla kanser nedeniyle hayatını kaybetmeye başladı. Bu istatistiklerdeki artışın birinci sebebidir.

Paketlenmiş ürünlere dikkat!

İkinci risk faktörü ileri yaştır. Yaş ilerledikçe kişinin kromozomlarında yaşlanmanın ve özellikle radyasyon gibi dış etkenlerin etkisiyle bozulmalar olur. Bu bozulmalar sonucunda da yeni kanserler gelişebilir. Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, radyasyon yayan birçok cihaz hayatımızın vazgeçilmez parçaları olarak yerini aldı. Cep telefonları, bilgisayarlar, uçaklar, televizyonlar, otomobiller artık bizim için vazgeçilmez radyasyon üreten araçlardır.

Günümüzün diğer kanser sebepleri arasında özellikle beslenme şekli ve alışkanlıklarının değişmesi gelmektedir. Doğal beslenmenin yerini paketlenmiş ürünlerin almasının ciddi bir etkisi vardır. Paketlenmiş gıdalarda bozulmayı önleyecek koruyucu maddelerin belli bir sınırı aştığı zaman kanserojen etkileri olduğu bilinmektedir. Günümüz şartları insanları daha az hareket etmeye, daha çok oturarak çalışmaya itmektedir. Fiziksel aktivite azlığı ve spor yapmamak da kanserin artışına katkıda bulunmaktadır.