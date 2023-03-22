Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği ile Posta Dairesi Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında deprem bölgelerinde kurulacak olan Çadır Kütüphanelere destek projesi tamamlandı.

Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, Derneğin deprem bölgelerinde kurulan Çadır Kütüphaneleri için başlatmış olduğu 'Kitap Bağış Kampanyası' sonucunda bölgeye bin 300 kitap ile 101 çeşit kırtasiye malzemesinin sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Posta Dairesi Müdürlüğü ile imzalanan protokol gereği 16 koli kitap ve kırtasiye malzemesinin dün Posta Dairesi yetkililerine teslim edildiği belirtildi.

KT Kütüphaneciler Derneği yetkilileri, kampanya boyunca bağışların toplanması ve işlemlerin tamamlanması sürecine ev sahipliği yapan Atatürk Öğretmen Akademisi ile kolilerin deprem bölgelerine ücretsiz gönderilmesine katkı sağlayan Posta Dairesi Müdürlüğü'ne ve bağışçılara teşekkür etti.

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22/03/2023 15:50