Deprem bölgesi binaların sismik dayanıklılığı artırılmalı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mohammad Reza B. Karimi deprem eğilimli bölgelerdeki binaların sismik dayanıklılığını artırmak amacıyla Hatay-İskenderun’da bir araştırma projesi gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş merkezli Şubat 2023’te yaşanan depremin önemli ölçüde can ve mal kaybına neden olduğunu anımsatan Reza, bu nedenle bir grup araştırmacıyla birlikte, seçilen binaların deprem sonrası davranışını değerlendirmek ve ayrıca mevcut binaların güçlendirilmesinin fizibilitesini yapmak için Hatay-İskenderun’a giderek, yerinde incelemelerde bulunduklarını kaydetti.

Reza, çalışmalarını depremin merkez üssüne yakın Hatay İskenderun'da bulunan binalar üzerinde yaptıklarını açıklayarak, bu konumun inceleme altındaki binaların deprem sırasında önemli düzeyde yer sarsıntısı yaşamasını sağlamak için seçildiğini aktardı.

Ortam titreşimleri hakkında veri toplamak için her binada farklı seviyelere stratejik olarak yüksek hassasiyete sahip dört ivmeölçer yerleştirildiği bilgisini paylaşan Reza, “Bu ivmeölçerler binaların ortam titreşimlerine yapısal tepkisini kaydetmek için seçildi. Buradan toplanan veriler, binaların davranışını değerlendirmek için bir temel oluşturdu” dedi.

Reza, araştırma projesinin dört binaya odaklandığını da belirterek, “Üç adet 13 katlı bina ve bir adet 7 katlı bina. Bu yapılar, bölgede yaygın olarak bulunan çeşitli bina yüksekliklerini ve mimari tasarımları temsil edecek şekilde seçildi” şeklinde konuştu.

Binaların durum değerlendirmesinin hasarın boyutunu ve potansiyel güvenlik açıklarını belirlemeyi içerdiğini dile getiren Reza, “Bu değerlendirme, kaydedilen verilerin analiz edilmesi, yapısal deformasyonların gözlemlenmesi ve binaların bütünlüğünü tehlikeye atabilecek herhangi bir bozulma belirtisinin belirlenmesi yoluyla gerçekleştirildi” ifadesini kullandı.

Bulguların, deprem eğilimli bölgelerdeki binaların sismik dayanıklılığını artırmak için etkili yapısal güçlendirme önlemlerinin uygulanmasının önemini vurguladığını dile getiren Reza, bu araştırma ile sismik koşullar altında bina performansının anlaşılmasına ortam sağlamaları yanı sıra gelecekteki sismik olaylarda hasarı en aza indirmeye ve hayat kurtarmaya yönelik stratejilere ilişkin bilgiler edindiklerini kaydetti.