Deprem nedeniyle Güney Kıbrıs’taki bazı eski binalarda küçük hasarlar oluştu

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05/09/2024

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Deprem nedeniyle Güney Kıbrıs’taki bazı eski binalarda küçük hasarlar oluştu

Baf açıklarında dün meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremin, Güney Kıbrıs’taki bazı eski binalarda küçük çaplı hasar oluşturduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, özellikle Baf’ta hissedilen ve paniğe yol açan depremde, bir kişinin de itfaiyenin yardımına ihtiyaç duyduğunu yazdı.

Gazete, sarsıntı nedeniyle odasının kapısı sıkışan ve odada mahsur kalan bir gencin, itfaiyenin yardımıyla kurtarıldığını kaydetti.

05/09/2024 11:43
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TAGS: Deprem, türkiye, haber, kıbrıs, güney kıbrıs
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