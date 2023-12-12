“Deprem Tedbirleri ve Ekonomik Çözüm Önerileri” konulu eğitim semineri 14 Aralık’ta gerçekleştiriliyor

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), üyesi bulunduğu Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) ile “Deprem Tedbirleri ve Ekonomik Çözüm Önerileri” konulu eğitim semineri gerçekleştirecek.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı'nın yaptığı açıklamaya göre, her yıl gerçekleştirilen eğitim seminerleri kapsamındaki seminer 14 Aralık Perşembe günü Girne Dome Hotel’de saat 09.00’da başlayacak.

Seminere Türk-Sen temsilci ve üyeleri katılacak.