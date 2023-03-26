Deprem ve Doğal afetlere hazırlık için kaynak 1 milyar TL

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ahmet Savaşan, Deprem Ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım Ve Hazırlık Yasa Önerisi’nde öngörülen 1 milyar TL’lik mali kaynağın yüzde 46’sı tasarruflardan, yüzde 42’si ek vergiden, yüzde 12’si gönüllü maaş kesintilerinden oluşacağını belirtti.

Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite üyesi Savaşan, yasa önerisinin, komiteden gönderildiği şekliyle değil, yapılması öngörülen değişikliklerle pazartesi Cumhuriyet Meclisi’nden geçirilmesinin planlandığını kaydetti.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Savaşan, sosyal medya hesabından duyurduğu açıklamasında, yasa önerisiyle ilgili detayları paylaştı.

Ahmet Savaşan, UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel ile bakan ve milletvekillerinin yaptıkları ilçe ziyaretlerinde yasa hakkında bilgi verdiğine işaret etti.

-“Kaynak 1 milyar TL”

Oluşturulması planlanan kaynağın 1 Milyar TL olduğuna vurgu yapan Ahmet Savaşan, bu kaynağın yüzde 46’sının bütçeden yapılacak tasarruflarla, yüzde 42’sinin ek (vergi) katkılarla (yabancıların mal alımı, sınır kapılarından geçecek KKTC vatandaşları haricindeki kişilerin araba sigortalarından, casinolardan, lüks tüketimden vb) ve yüzde 12’sinin ise gönüllü maaş kesintilerinden elde edilecek gelirlerle toplanmasının öngörüldüğüne dikkat çekti.

Ahmet Savaşan’ın yasa ile ilgili paylaşımı şöyle:

“Bakanlarımız ve Milletvekillerimizle birlikte Başbakanımız Ünal Üstel’e eşlik ederek 6 ilçemizi ziyaret ettik. Ziyaretlerde Başbakanımız Ünal Üstel Deprem Ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım Ve Hazırlık Yasası hakkında partililerimiz ile bölge sakinlerine bilgi verdi.

Mali kaynak, bütçeden yapılacak tasarruflarla 504 milyon TL (yaklaşık), ek (vergi) katkılarla 461 milyon TL ve gönüllü maaş kesintileriyle 123 milyon TL’lik 3 kalemden oluşuyor.

Yaratılması öngörülen 1 milyar TL civarında maddi kaynak sadece deprem ve doğal afetlerle ilgili yasada belirlenen alanlarda harcanacak. Yapılacak harcamalar yasa ile oluşturulan değerlendirme ve denetleme kurulu tarafından takip edilecek (kurulda devletin, ekonomik örgütlerin, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği ve sendikaların temsilcileri yer alacak). Gönüllülük esasına göre maaşlardan yapılması öngörülen kesintilerden elde edilecek gelirler okul ve hastaneler için kullanılacak”

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26/03/2023 09:55