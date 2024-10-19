Depremde 27 kişiye mezar olmuştu: Sanıklar suçlamaları reddetti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Firuz Mutlu Apartmanı'nın yıkılması sonucu en küçüğü 12 günlük bebek olmak üzere 27 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, başka bir suçtan tutuklu ve bu dosyadan tutuksuz sanık müteahhit Hikmet Bilgin ve tutuksuz sanık yapı denetim yetkilisi Gülser Azat bulunduğu ilçeden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri, taraf avukatları ile tutuksuz sanıklardan Raşat Aydınlı ve proje müellifi Bülent Menke duruşma salonunda hazır bulunurken tutuksuz sanık yapı denetim yetkilisi Nimi Berberoğlu ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada ilk olarak sanıklara söz verildi. Sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, binayı projeye uygun yaptıklarını savundu. Sanık avukatları da müvekkillerinin suçlu olmadığını iddia etti. Müştekiler, sanıkların savunmalarına kabul etmediklerini ve doğru söylemediklerini belirterek, "Zira mahallemizde yıkılmayan birden fazla bina mevcuttu, yıkılan bizim bina dışında başka bir bina daha vardı. Deprem olur olmaz 20 saniye içinde bina yıkıldı. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ederim" dedi.

Tanık A.K.B ise söz konusu apartmanda, 2016-2021 yılları arasında yöneticilik yaptığını belirterek, şunları söyledi:

-Benim görev yaptığım dönemde alt katta bulunan iş yerlerinde her hangi bir esaslı tadilat görmedim. Ayrıca en üst katta bulunan teras katında Yusuf G. isimli bir şahıs oturuyordu. Yusuf G. bu daireyi Davut İ. isimli bir şahıstan satın almış.

-Ben bu durumu sonradan Davut'tan duydum. Yine duyduğum kadarıyla binanın müteahhidi olan Hikmet Bilgin söz konusu daireyi projeye aykırı bir şekilde teras katını değiştirerek satmış. Bu konuyla ilgili bilgim sadece duyduklarımdan ibarettir.

-Sadece ben binaya taşındıktan sonra yıkıldığı ana kadar binada esaslı hiçbir değişiklik olmadı. Teras katı yada iş yerlerinde bir değişiklik yapılmadı.

Müşteki avukatlarından Cem Yaşatır, sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Yaşatır, "Yıkılan binanın projesi ve yapımından sonraki durumunu gösterir fotoğrafı ibraz etmek istiyoruz. Binanın çatısı ile projedeki hali arasında çok önemli farklılıklar olduğu açıktır" dedi.

Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti. Alınan beyanlarda aleyhe olan hususları kabul etmediğini belirten sanık Aydınlı, "Bende unutkanlık rahatsızlığı vardır. Bu nedenle görev alanların kim olduğunu hatırlayamadım. Kayıtlarda kim oldukları bellidir. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu. Diğer sanıklarda suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti. Sanık avukatları ise dosyada yer alan bilirkişi raporunun yetersiz olduğunu, dosya tamamlandığında yeniden bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Mahkeme heyeti, "sanık Gülser Azat'ın avukatının talebinin kabulü ile Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müzekkere yazılarak Firuz Mutlu Apartmanı'nın yapım aşamasında fiilen görev alan yapı denetim yetkililerinin kimlik bilgileri ile yapıya ilişkin bilgi formunun gönderilmesinin istenmesine", "sanık Raşat Aydınlı'nın talebi doğrultusunda duruşmalardan vareste tutulmasına", "tarafların bilirkişi raporu alınması yönündeki taleplerin taraflar dinlendikten ve istenen belgeler gönderildikten sonra değerlendirilmesine" karar verdi. Heyet, tutuksuz sanıklardan Gülser Azat, Bülent Menke, Raşat Aydınlı, Nimi Berberoğlu ve Hikmet Bilgin'e yurt dışı çıkış yasağı koyarak duruşmayı 21 Ocak 2025 tarihine erteledi.