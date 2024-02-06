Depremde hayatını kaybedenler Gazimağusa’da anıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İsias Otel binasını yapanların, izin verenlerin suç işlediğini vurgulayarak, adaletin tecelli etmesi gerektiğini kaydetti. Töre, “Anavatan Türkiye’mize, milletimize ve adaletine güveniyoruz.” dedi.

Töre, Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen “asrın felaketinde” yaşamını yitiren 49 KKTC vatandaşının anıldığı Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen etkinlikte konuştu.

Meclis Başkanı Töre: “Anavatan Türkiye’mize ve adaletine güveniyoruz”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre konuşmasında depremin, Anavatan Türkiye’de ve KKTC’de çok büyük bir acı bıraktığını vurguladı.

Töre, “Genelde Türkiye’de ve KKTC’de ancak özelde Gazimağusa bölgesinde Şampiyon Meleklerin kaybı öyle bir acı bıraktı ki bu nesil bu dünyadan göç edene kadar bu acıyı yaşamaya devam edecektir.” diye konuştu.

“KKTC devleti olarak bizlerin görevi bu acıdan dersler çıkarmak, unutmamak unutturmamak” vurgusu yapan Töre, devlet olarak üzerlerine düşen görevin depreme dayanıklı binalar yapılmasını sağlamak olduğunu kaydetti. Töre, depreme dayanıklı olmayan binaları da tespit ederek, gereğinin yapılmasının şart olduğunu söyledi.

İsias Otel binası depreme dayanıklı olsaydı acının bu kadar büyük olmayacağını ifade eden Töre, belki yine kayıp olacağını ancak 72 kişinin hayatını kaybetmeyeceğini dile getirdi.

İsias Otel’i gidip yerinde gördüklerini ve civarda sağlam binalar olduğunu belirterek, “İsias tuzla buz, toprak parçası oldu. Nasıl böyle bir bina yapıldı?” diye soran Töre, binayı yapanların, izin verenlerin suç işlediğini, bu nedenle adaletin tecelli etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Anavatan Türkiye’nin Adalet Bakanı’nın konuyla ilgili KKTC’yi ziyaret ederek, temaslarda bulunduğuna ve “adaletin tecelli” edeceğini söylediğine işaret eden Töre, “Anavatan Türkiye’mize, milletimize ve adaletine güveniyoruz” dedi.

“Canlarımız geri gelmeyecek ama Anavatan Türkiye’deki hükümetin gayretlerini görüyoruz” diye konuşan Töre, geride kalanları teselli etmek, hayata tutunmalarını sağlamak için mücadele verildiğini, KKTC Devleti’nin, Hükümeti’nin, Meclisi’nin de aynı gayret içerisinde olduğunu kaydetti.

Meclis Başkanı Töre, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

-Feyzioğlu: “Katillerden Türk adaleti eliyle hesap sormak hepimizin boynunun borcudur”

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da, herkesi saygıyla ve yüreğindeki büyük acıyla selamlayarak, “Bu acıyı birlikte paylaştık, ilk günden bugüne kadar her gün…” dedi.

6 Şubat depreminde 53 bin 537 kişinin hayatını kaybettiğine işaret eden Feyzioğlu, iki devasa depremi, “asrın değil asırların felaketi” olarak niteledi.

“53 bin 537 canın içinde ciğer parelerimiz Şampiyon Meleklerimiz var. Toplarını biz almıştık, hediye etmiştik, hediye ederken kupa bekliyoruz demiştik. Söz vermişlerdi kupayı getirmeye… Tabutlarını taşıdık birlikte…” diye konuşan Metin Feyzioğlu, aileler için 6 Şubat’ta zamanın durduğunu dile getirdi.

“53 bin 537 bir sayı değil, her biri hayalleri, geleceği, umutları, sevdikleri, sevenleri olan canlarımız ve Şampiyon Meleklerimiz.” diyen Metin Feyzioğlu, şöyle konuştu:

“53 bin 537’ye hiçbir zaman sayı muamelesi yaptırmamak hepimizin görevidir, andıdır, sözüdür. Onlar canımızdır. Onları bina diye aslında tabutlara yerleştirmiş olan katillerden Türk adaleti eliyle hesap sormak hepimizin boynunun borcudur. Acı sırasında birlik olduk, adalet arayışında da Türk milleti olarak ayrım gözetmeksizin birlikteyiz.”

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye’yi yeni baştan çok daha sağlam yaparak, kentsel dönüşümü sağlamanın gelecek nesillere borçları olduğunu kaydeden Feyzioğlu, “Adaleti sağlamak da gelecek nesillere borcumuzdur.” dedi.

“Adalet eksiksiz sağlanacak ki bir daha hiç kimse ihmal ile izahı mümkün olmayan bu hareketlere, suçlara meyil etmeyecek. Bunu da başaracağımıza eminim” diye konuşan Feyzioğlu, Şampiyon Meleklerin adlarını sonsuza kadar yaşatacaklarını vurguladı.

Feyzioğlu, “Acınız, acımız, acımız acınız. Mekanları cennet olsun.” diyerek konuşmasını tamamladı.

-Karakaya: “Katiller en ağır cezaları alana kadar adalet mücadelemiz her platformda devam edecek”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da, “6 Şubat 2023’ten bugüne kadar her gün olduğu gibi bugün de yüreklerimizde sakladığımız canlarımız için hep birlikteyiz.” dedi.

Karakaya, “Başarıları, tertemiz kocaman yürekleri, masumiyetleri ile kalplerimizde Şampiyon Melekler olarak anılacak ve yaşayacak tüm meleklerimiz iyi ki hayatlarımıza dokundular ve kısacık yaşam serüvenlerinde bizlere büyük dersler verdiler” şeklinde konuştu.

“Sadece birkaç ay önce müzik dinletisi, tiyatro, okul etkinliği bu salonun öznesi ve neşesi çocuklarımız, bugün aramızda yok. Onları bu şekilde hatırlamamıza sebep olanlar vicdan yoksunu, sorumsuz ve duygusuz katillerdir” vurgusu yapan Karakaya, “Evlerimizin, şehrimizin neşesi, ülkemizin gelecek umudu olan çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımız, ahlak yoksunu, açgözlü ve kural tanımazlar tarafından bilerek ve isteyerek Grand İsias’ta öldürüldü.” dedi.

Karakaya, “Evlatlarımızın yüzlerini değil, mezar taşlarını seviyorsak bunun sebebi İsias’ı yaratan siz katillersiniz ve siz en ağır cezaları alana kadar adalet mücadelemiz her platformda devam edecek.” diye konuştu.

Son bir yıldır her sabah 6 Şubat’a uyandıklarını dile getiren Karakaya, “Bizlerin tek gailesi, tek motivesi adalet için mücadele etmektir.” dedi. Karakaya, bu coğrafyada adalet aramanın mümkün olduğunu tüm dünyaya göstererek, ortak mücadelelerinde yanlarında olan her bir bireye, “iyi ki varsınız” diyerek seslendi.

Şampiyon Melekler için hep birlikte sonuna kadar yürüyeceklerinin altını çizen Karakaya, tarih boyunca yaşanan tüm trajedilerde toplumun gösterdiği birlik ve mücadele ruhunun yine ortaya çıktığını belirtti.

Ruşen Karakaya, “Toplumun her bireyi acımızı paylaştı. Bizlerle kenetlendi. Bu birliktelik biz aileler için adeta bir mücadele ve güç kaynağı olmuştur. Suçluların bizden korkmasını sağlamıştır” ifadelerini kullandı.

Karakaya, derneğin, tüm suçluların hukuk önünde yargılanarak, ceza almaları için hep var olacağını, ayrıca canların anılarını yaşatacağını ve gelecek nesillere kalıcı eserler bırakmak için çalışacağını söyledi.

“Evlerimiz, yuvalarımız hiçbir zaman 6 Şubat öncesine dönmeyecek, şampiyonlarımız geri gelmeyecek, kucağımız hep boş kalacak.” diye konuşan Karakaya, “Çocuklarımızın renkli dünyasından bize sadece karanlığı bırakanlar hak ettikleri olası kast ile yargılanıp, en ağır cezayı alsınlar diye mücadele edeceğiz.” dedi.

Son bir yıldır Şampiyon Melekler adının anıldığı her anda yanlarında olan Cumhurbaşkanı, Başbakan, devlet yetkilileri, basın emekçileri ve tüm halka teşekkür eden Karakaya, ayrıca belediyeler, İnşaat Müteahhitleri Birliği, tüm firmalar ve emekçilere de teşekkürlerini sundu.

Dernek Başkanı Karakaya, “Az sonra içimizdeki acıyı, öfkeyi, her gün devleşen özlemimizi ve adalet isteğimizi simgeleyen beyaz balonları umutla gökyüzünün sonsuzluğuna bırakacağız” diyerek, “Sevgimiz, özlemimiz ve hasretimiz sonsuzdur. Adalet arayışımız da öyle olacak… Şampiyonlarımızı unutmayacağız, çünkü şampiyonlar ölmez” vurgusu yaptı.

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’ndaki etkinlik beyaz balonların uçurulmasıyla tamamlandı.