Depremde hayatını kaybedenler için Gazimağusa’nın ardından diğer bölgelerde de anma etkinlikleri düzenlendi

İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler, depremin birinci yıl dönümünde bugün etkinliklerle anıldı. Gün boyunca Gazimağusa’da düzenlenen anma etkinlikleri ardından, diğer bölgelerde de depremde hayatlarını kaybedenler için anma törenleri düzenlendi.

Perihan Çetiner’in 14.45’te Atlılar Kabristanlığı’nda; Bedriye Yeniçeri ve Ecem Yeniçeri’nin 15.00’te Dörtyol Kabristanlığı’nda, İbrahim Yakula’nın 16.30’da Vadili Kabristanlığı’nda ve saat 17.00’de Ulukışla Kabristanlığı’nda Kaan Selim İş’in kabirleri ziyaret edildi.

Anma etkinliklerine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Ünal Üstel de katıldı.