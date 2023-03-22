Depremde hayatını kaybedenler için Kalkanlı’da bin fidan dikildi

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği işbirliğiyle depremde hayatını kaybedenler için Kalkanlı’da ‘Her Fidan Bir Can’ sloganıyla 1000 fidan dikildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam, Türkiye’de yaşanan depremin hem Türkiye’yi hem de KKTC’yi derinden etkilediğini belirterek, bu acılı dönemde yaşanan kayıplara dikkati çekti.

Depremin meydana geldiği bölgelerde yaşayan öğrenciler ve ailelerinden de kayıplar olduğunu anımsatan Tekçam, Büyükelçilik olarak çeşitli işbirlikleriyle KKTC’ye gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamanın yanış ıra sosyal ve psikolojik projelerle destekler vermeye çalıştıklarını anlattı.

Tekçam, bin fidanı toprağa vererek, yanan orman arazisinin yeniden yeşermesine vesile olmak istediklerini kaydederek, katılan herkese teşekkür etti. Etkinlikte depremde hayatını kaybedenler için dua da okundu.

BRT

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22/03/2023 21:39