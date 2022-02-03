Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Dr.Faiz Sucuoğlu Akdeniz açıklarında meydana gelen depremin ardından sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, paylaşımında “Akdeniz’de 5,1 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Sivil Savunma Başkanımız ile görüştüm, herhangi bir sıkıntı tespit edilmemiştir. 11 Ocak tarihinde meydana gelen deprem bu yeni depremin olduğu yere çok yakın fakat geçen ay 11 Ocak tarihindeki deprem 6,4 şiddetindeydi.” dedi.

Sucuoğlu yaptığı paylaşımda, “Bu akşam saat 23.03 sularında merkez üssü Baf açıkları olan 5.1 şiddetinde deprem meydana gelmiş ve Antalya ile KKTC’nin de bazı bölgelerinde de hissedilmiştir.

Depremde ne Türkiye’de ne de KKTC’de herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması sevindiricidir.

Bu olay nedeniyle depremin hissedildiği bölgelerde yaşayan herkese geçmiş olsun dileklerimi iletirim.”

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03/02/2022 08:58