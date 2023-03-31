Kültür Dairesi Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi, Depremde Yitirdiklerimize İthafen Anma Konseri düzenliyor.

Konser ,4 Nisan Salı akşamı Lefkoşa’da, İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde saat 20.00’de başlayacak.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı iki kurum; Kültür Dairesi ile Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi’nin işbirliğinde, Depremde Yitirdiklerimize İthafen Anma Konseri düzenleniyor. Konser, Soprano Sermin Dikmen Töre ile Bariton Tuğrul Enver Töre solistliğinde ve Ali Hoca'nın piyano eşliğiyle, 4 Nisan Salı akşamı Lefkoşa’da gerçekleştirilecek. Kültür Dairesi’nin, Kültür Dairesi koleksiyonu arasından yapacağı bir seçkiyi de sergileyeceği İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde yer alacak konser, saat 20.00’de başlayacak.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, konser programında, KKTCDOB (Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi) tarafından projelendirilerek, Kıbrıs Türk şairlerinin şiirlerinden seçilen ve Şef Besteci Ali Hoca tarafından bestelenen "Yeniden Doğmak" isimli lied (şarkı) serisinden seçme eserler yer alacak. "Yeniden Doğmak" isimli lied serisinden, Kıbrıslı Türk Şairler Zeki Ali, Fikret Demirağ, Feride Hikmet, Hüseyin Kaba, Mehmet Derviş Manizade, Pembe Marmara, Havva Tekin, Osman Türkay, Süleyman Uluçamgil’in şiirlerinden bestelenen eserler seslendirilecek. Bu konser için özel olarak hazırlanan konser programı, Ali Hoca'nın Hüzün isimli solo piyano eseri ile saat 20.00’de başlayacak.

Kültür Dairesi Müdürlüğü'nün İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde, 4 Nisan 2023 tarihinde, saat 20:00’da başlayacak 60 dakikalık konseri izlemeyi arzu edenlerin mesai saatleri içinde 03922275456 veya 03922287749 numaralı telefonlardan yer ayırabilecekler.

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31/03/2023 10:48