Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi ile Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi’nin iş birliğinde, “Depremde Yitirdiklerimize İthafen Anma Konseri” düzenleniyor. Konser, 4 Nisan Salı akşamı Lefkoşa’da İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde yer alacak.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre konserde, Soprano Sermin Dikmen Töre ile Bariton Tuğrul Enver Töre’ye, Şef Besteci Ali Hoca piyano ile eşlik edecek. Kültür Dairesi’nin, Kültür Dairesi koleksiyonu arasından yapacağı bir seçkiyi de sergileyeceği konser, saat 20.00’de başlayacak.

Konser programında, Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi tarafından projelendirilerek, Kıbrıs Türk şairlerinin şiirlerinden seçilen ve Şef Besteci Ali Hoca tarafından bestelenen, “Yeniden Doğmak” isimli lied (şarkı) serisinden seçme eserler yer alacak.

Seriden, Zeki Ali, Fikret Demirağ, Feride Hikmet, Hüseyin Kaba, Mehmet Derviş Manizade, Pembe Marmara, Havva Tekin, Osman Türkay ve Süleyman Uluçamgil’in şiirlerinden bestelenen eserler seslendirilecek.

Program, konser için özel olarak hazırlanan, Ali Hoca’nın “Hüzün” isimli solo piyano eseri ile başlayacak.

60 dakikalık konseri izlemek isteyenler, mesai saatleri içinde 03922275456 veya 03922287749 numaralı telefonlardan yer ayırabilecek.

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28/03/2023 15:07