'Depremde Yitirdiklerimize İthafen Anma Konseri' gerçekleştirildi

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı iki kurum; Kültür Dairesi ile Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi’nin işbirliğinde, düzenlenen “Depremde Yitirdiklerimize İthafen Anma Konseri”, dün akşam İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Konserde, Ali Hoca'nın piyano eşliğiyle Soprano Sermin Dikmen Töre ile Bariton Tuğrul Enver Töre sahne aldı.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre konseri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ve Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced’in yanı sıra, konserde seslendirilen Yeniden Doğmak isimli şiiri yazan Şair Hüseyin Kaba ve sanatseverler izledi.

Kültür Dairesi Müdürü Şair Şirin Zaimağaoğlu’nun depremde yitirilen çocuklar anısına yazdığı “Eksik Şubat” isimli şiirini okumasının ardından başlayan konser izleyicilere duygulu anlar yaşattı.

Kıbrıslı Türk Şairler Zeki Ali, Fikret Demirağ, Feride Hikmet, Hüseyin Kaba, Mehmet Derviş Manizade, Pembe Marmara, Havva Tekin, Osman Türkay, Süleyman Uluçamgil’in şiirlerinden seçilen ve Şef Besteci Ali Hoca tarafından bestelenen "Yeniden Doğmak" isimli lied (şarkı) serisinden seçme eserlere yer verilen konserde, izleyicilere, ilk olarak, Ali Hoca'nın Hüzün isimli solo piyano eseri sunuldu.

Kültür Dairesi, Kültür Dairesi koleksiyonunda yer alan eserler arasından yaptığı bir seçkiyi de konserle eş zamanı olarak İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde sanatseverlere sundu.

Açıklamaya göre, ülkenin "duayen" sanatçıları; Ali Atakan, Aşık Mene, Ayhan Menteş, Aylın Örek, Cevdet Çağdaş, Emel Samioğlu, Emin Çizenel, Feridun Işıman, Gönen Atakol, Günay Güzelgün, Güner Pir, Hikmet Uluçam, İnci Kansu, İsmet Tatar, İsmet Vehit Güney, Mustafa Öztunç, Nilgün Güney, Olga Rauf, Özden Selenge, Türksal İnce ve Ümit İnatçı’nın eserlerinin sanatseverlere sunulduğu sergi, İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde 6 Nisan Perşembe gününe kadar mesai saatleri içinde ziyaret edilebilecek.

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05/04/2023 13:15