Depremde zarar gören bina yıkıldı içindekiler son anda kurtuldu

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02/02/2022

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Depremde zarar gören bina yıkıldı içindekiler son anda kurtuldu

Larnaka’nın “Aradippu” (Aradip) belediyesi sınırları içirişindeki bir evin önceki gece geç saatlerde yıkıldığı, ev sakinlerinin ise tehlikeyi fark ederek yarım saat öncesinde evi boşattıkları bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, “Aradippu’da” Hindistan uyruklu beş işçinin kaldığı iki katlı bir binanın gece 01:30 sularında aniden yıkıldığı, ev sakinlerinin durumu fark ederek evi yarım saat öncesinde terk etmelerinin ise faciayı önlediğini yazdılar.

Gazete, yaklaşık 90 yaşında olan ve 11 Ocak tarihinde gerçekleşen 6,1 şiddetindeki depremden zarar gördüğü düşünülen evin yıkılması sonrasında yandaki evin de zarar gördüğünü, can kaybı ise yaşanmadığını vurguladı.

02/02/2022 12:46
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