Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı

Alaska eyaletinin Anchorage kenti yakınlarında 7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Anchorage, Alaska'nın en büyük kenti.

Amerika Jeoloji Dairesi, depremin ana merkezinin kentin 12 kilometre dışında olduğunu belirtti.

Depremin şiddetini ilk başta 6,6 olarak açıklayan Jeoloji Dairesi, daha sonra depremin şiddetini 7'ye yükseltti.

Görgü tanıklarına göre bazı binalarda çatlaklar meydana geldi, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.

Deprem sonrası, Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi, Alaska eyaletinin kıyı şeridi ve güneyi için tsunami uyarısında bulundu.

Alaska, Amerika'da en fazla depremin meydana geldiği eyalet. Eyalet çevresinde yılda ortalama 40 bin deprem meydana geliyor.

Alaska 1964 yılında, Amerika tarihinde kaydedilmiş en büyük deprem olan 9,2 şiddetinde depremle sarsıldı.

Anchorage’ın 120 kilometre doğusunda meydana gelen bu deprem yaklaşık 4 dakika sürdü, sonrasında tsunami oldu ve 130’a yakın kişi hayatını kaybetti.