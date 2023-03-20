Depremin maliyeti 104 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB’nin ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası konferansa video konferans bağlantısıyla konuştu. Depremin maliyetinin 104 milyar dolar olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Depremde yıkılan tüm şehirlerimizi altyapısı, üstyapısı, işyerleri, tarihi ve kültürel değerleriyle yeniden inşa ve ihya edeceğiz. Hedefimiz 1 yılda deprem bölgesinin ihtiyacını karşılayacak sayıda yapıyı inşa etmektir" diye ekledi. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ise "Avrupa Komisyonu deprem sonrası yeniden yapılanma için Türkiye'yi 1 milyar Euro ile destekleyecek" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "İlk hesaplarımıza göre depremin yol açtığı yıkımın maliyetinin 103,6 milyar doları bulacağı anlaşılıyor. Bu çapta bir afetle ekonomik durumu ne olursa olsun hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi mümkün değildir." dedi.

Erdoğan, AB Komisyonu ile AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç'in, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere destek için düzenlediği "Uluslararası Bağışçılar Konferansı"na Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Buradaki konuşmasına, katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığını yürüten İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'a düzenledikleri konferans için teşekkür etti.

Türkiye'nin 6 Şubat'ta, insanlık tarihinin en büyük tabii afetlerinden biriyle sarsıldığını hatırlatan Erdoğan, aynı bölgede 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki şiddetli depremin, 14 milyon vatandaşın yaşadığı 11 ilde çok ciddi yıkıma ve can kaybına yol açtığını belirtti.

Enkaz altında kalan 50 bin 96 insanın hayatını kaybettiğini, 115 bin vatandaşın ise yaralı kurtarıldığını aktaran Erdoğan, vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk halkına sabır, yaralılara acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında AB vatandaşlarının da olduğu, hayatını kaybeden 6 bin 807 yabancı ve Suriyeli için de başsağlığı dileklerini iletti.

Bilim insanlarının, yaşanan felaketi "dünya üzerinde, karada meydana gelen en şiddetli sarsıntı" olarak tanımladığına dikkati çeken Erdoğan, bir kısmı müstakil deprem büyüklüğüne ulaşan artçı sarsıntıların halen devam ettiğini söyledi.

Depremden etkilenen illerin bazılarının, son günlerde bir de aşırı yağış ve sel afetleriyle mücadele ettiğini kaydeden Erdoğan, "Olumsuz hava şatlarına rağmen enkaz kaldırma çalışmalarından depremzedelerimizin barınma, gıda ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesine kadar gereken her türlü gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

AB'DEN TÜRKİYE'YE 1 MİLYAR EURO DESTEK

Konferansta konuşan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ise "Avrupa Komisyonu deprem sonrası yeniden yapılanma için Türkiye'yi 1 milyar Euro ile destekleyecek" açıklamasında bulundu.

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20/03/2023 19:35