Depremzede can dostlar hayvan otelinde tedavi ediliyor

Deprem bölgesinden getirilen hayvanların bakım ve tedavisi konakladıkları hayvan otelinde yapılıyor.

Etimesgut'taki hayvan otelinde, 6 Şubat'taki depremlerin ardından psikolojik ve fiziksel zarar gören evcil hayvanların ihtiyaçları ücretsiz karşılanıyor.

Veteriner ve bakım personeli gözetiminde hayvan otelinde konaklayan kedi ve köpeklere terapi programı uygulanıyor.

Evcil hayvan otelinin Genel Müdürü Pelin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından depremzede hayvanların ücretsiz şekilde konaklamalarını sağlayabileceklerini duyurduklarını söyledi.

Depremden etkilenen 38 hayvanın konaklamalarını sağladıklarını belirten Şahin, bunlardan 35'inin yeni ailelerine kavuştuğunu dile getirdi.

Şahin, afetten etkilenen bölgelerden getirilen kedi ve köpeklerin çoğunda strese bağlı travma, iştahsızlık, kilo kaybı gibi sorunlar görüldüğünü anlattı.

Hayvanların depremin ardından sallantılara karşı çok hassas olduklarını aktaran Şahin, "Eğitmen ekibimizle toplanarak küçük çocuklarla vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Ayrıca onları rehabilite edecek eğlenceli oyunlar oynuyoruz, çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Onlarla gün boyu vakit geçiriyoruz." dedi.

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19/03/2023 20:42