Depremzede dede, oğlundan yadigar torunuyla yaşama tutundu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde oğlu ve gelinini kaybeden Hüseyin Civan'ın, enkazdan sağ çıkan 4 yaşındaki torunu Eymen, Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi'nde sağ bacağına takılan protezle yeniden yürümeye başladı.

Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat'taki depremler, Hatay'da yaşayan Hüseyin Civan'dan 36 yaşındaki oğlu ve 29 yaşındaki gelinini aldı. Civan'ın günlerce başında beklediği enkazdan bir tek 4 yaşındaki torunu Eymen, sağ olarak çıkarıldı.

Enkazda 4 gün kalan, hayati risk nedeniyle sağ bacağı ampute edilen minik Eymen, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde takılan protezi sayesinde bir yıl sonra yeniden yürümeye başladı.

Bakımını üstlendiği torununun ayağa kalkmasına sevinen dede Civan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremlerde oğlu ve gelininin yanı sıra ailesinden çok sayıda kişiyi de yitirdiğini anlattı.

Depremden eşiyle şans eseri kapıyı kırarak sağ çıktıklarını, 4 kilometre uzakta oturan oğlunun evine yağmur altında koşarak gittiklerini belirten Civan, "Eşimle oğlumun evine gittik ama oğlum ve gelinimden hiçbir ses alamadık. Torunumu 4'üncü gün enkazdan sağ olarak çıkarttık. Depremin 5'inci günü gelinimizin, 7'inci günü de oğlumuzun cansız bedenine ulaşıldı. Ben 7 gün boyunca enkaz başında bekledim, yavrularımızı toprağa verdik." dedi.

"Ayakta kalmama sebep torunum"

Bacağında morluklar bulunan Eymen'in önce sahra hastanesine, ardından helikopterle Adana'ya ve sonrasında da Cebeci Hastanesi'ne sevk edildiğini aktaran Civan, hayata torunu için tutunmaya çalıştıklarının altını çizdi.

Dede Civan, duygularını, "Çok zor günlerdi. Bana 'Eymen'e çok iyi baktın, Allah senden razı olsun' dediler. Bu doğru değildi. Çünkü, Eymen bana baktı. İlaç almama, ayakta kalmama her şeye sebep torunumdur. Biz karşılıklı birbirimize bakıyoruz. Şimdi torunuma protez takıldı, bu mutluluğu tarif edemem, ancak yaşayan bilir." sözleriyle dile getirdi.

Babaanne Nilüfer Civan da torunun yaşıyor olmasının en büyük mutluluk kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Torunumu, sağlıklı bir birey olarak yetiştirebileyim bana yeter. Büyüdüğünü göreyim, kendi ayakları üzerinde dursun, bu yeter." dedi.

Torununun, kaybettiği oğlunun küçüklüğüne çok benzediğini anlatan babaanne Civan, "Torunum, aynı babası, oğlumun küçüklüğü. Babası nasılsa o yaşlarda, oğlu da aynı." diye konuştu.

"Eymen'in sağlık durumu iyi"

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Halil Özdemir de 6 Şubat depremlerinin ardından sağlık camiasının hızla harekete geçtiğini anımsattı.

Bu çerçevede hızla kriz masası oluşturduklarını, sahada ve hastanelerde gerekli hazırlıkları yaptıklarını dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Depremin ardından 2 bin 500 hasta ve yaralı depremzedemize hizmet verdik. Tedavi süreçlerinin yanında sosyal hizmet uzmanlarıyla da depremzedeler ve yakınlarına katkı sağlandı. Özellikle ortopedi ameliyatları yapıldı, ameliyat sonrası hastanelerimizde yoğun bakımlarda takipler yapıldı. Cebeci Hastanesinde 1739 hastaya hizmet sunuldu, bunların yarısından fazlasını çocuk hastalar oluşturdu."

Özdemir, uzuv kayıpları yaşayan depremzedelere iyileşme süreçlerinin ardından protez uygulamalarının yapıldığını, uyum süreçleri ve sosyal yaşama hazırlanmalarına yardımcı olunduğunu ifade etti.

Prof. Özdemir, çocuk hastalara takılan protezlerin, büyüme süreçlerine paralel olarak değiştirileceğini belirterek, "Bu çocuklardan biri de Eymen, şu an genel sağlık durumu iyi çok şükür." bilgisini paylaştı.