Depremzede gençlerin fotoğraflarının yer aldığı Geçerken Kuzey Kıbrıs Fotoğraf Gezileri Sergisi Büyük Han’da açıldı

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12/10/2023

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Depremzede gençlerin fotoğraflarının yer aldığı Geçerken Kuzey Kıbrıs Fotoğraf Gezileri Sergisi Büyük Han’da açıldı

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde Kıbrıs Damla Derneği ve Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği iş birliğinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle deprem bölgelerinden KKTC’ye gelen depremzede gençlerle düzenlenen “Geçerken Kuzey Kıbrıs Fotoğraf Gezileri” adlı fotoğraf sergisi açılışı ve albüm tanıtımı yapıldı.

Büyük Han'daki açılışa Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da katıldı.

Açılışta ilk olarak Proje Koordinatörü Tuğba Yaşar proje hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) eğitmenlerine Büyükelçi Feyzioğlu tarafından çiçek takdimi yapıldı.

Büyükelçi Feyzioğlu “KKTC’ye gelip de geçebilen görmedim, yüreğiniz burada kalır” diyerek projeye katılan gençlerin sanatla fark yarattıklarını belirtti.

Depremde yaşanan tüm kayıpları rahmetle anan Feyzioğlu, Türkiye’nin deprem sonrası daha güçlü ayağa kalkarak koşmaya başladığını söyledi.

Feyzioğlu, dayanışma için özellikle Kıbrıs Türk halkına teşekkür ederek projenin gerçekleşmesinde katkı koyanlara teşekkür etti.

Projeye katılarak fotoğraf çeken gençlere de seslenen Feyzioğlu “Ne kadar cesur olduğunuzu bizlere gösterdiniz… Bizler de sizlerden çok şey öğrendik” dedi.

Ardından da Büyükelçi Feyzioğlu tarafından gençlere çektikleri fotoğrafların bulunduğu albümler hediye edildi.

12/10/2023 17:35
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