Depremzedeler için KKTC’de Yardım Kampanyası

29 Ocak Çarşamba akşamı saat 20:00’de BRT ekranlarında Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği işbirliğiyle depremzedelerin yararına “Haydi KKTC! İyilik # Sensiz Olmaz” sloganıyla yardım kampanyası gerçekleştirilecek.

Cep Teleonlarından tüm GSM operatörlerinden 4142’ye BAĞIŞ yazıp bir kısa mesaj (sms) göndererek depremzedeler için 10 tl’lik destekte bulunabilinecek.

TATAR, KIZILAY’DAN DEPREMZEDELER İÇİN BAŞLATILAN KAMPANYA HAKKINDA BİLGİ ALDI

Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği yetkililerinden Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler yararına başlatılan yardım kampanyaları ve BRT iş birliğinde düzenlenecek geceyle ilgili bilgi aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği ile BRT iş birliğinde depremzedeler yararına Çarşamba akşamı saat 20.00’de BRT ekranlarında yardım kampanyası düzenleniyor.

TATAR: “KIBRIS TÜRK HALKI HER ZAMAN DUYARLI”

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği yetkilileriyle Başbakanlık’ta bir araya gelen Başbakan Tatar, Türkiye’de meydana gelen depremden dolayı üzüntülerini yineleyerek, hayatlarını kaybedenlere rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Tatar, ilk günden taziyelerini ilettiğini anımsatarak, depremzedeler için düzenlenen kampanyaları da yakından takip ederek takdir ettiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının her zaman duyarlı ve hassas olduğunu vurgulayan Tatar, “İnanıyorum ki gerçekleştirilecek bu kampanyaya büyük ilgi olacaktır” dedi.

ALTAY: “BAĞIŞLARI EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE ULAŞTIRACAĞIZ”

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Başkanı Esat Altay da, yaşanan depremden dolayı duydukları üzüntüyü dile getirerek, Türkiye’nin yanında olduklarını belirtmek amacıyla yardım kampanyası başlattıklarını anımsattı.

Kampanyaya yoğun ilgi olduğunu, bu çalışmaları sürdürerek toplanan bağışları da en iyi şekilde yerine ulaştıracaklarını söyledi.

“HAYDİ KKTC! İYİLİK #SENSİZ OLMAZ”

BRT’de “Haydi KKTC! İyilik #Sensiz Olmaz” sloganıyla düzenlenecek kampanya, Elazığ ve Malatya’daki depremzedelerin yaralarını sarmaya katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Çarşamba akşamı saat 20.00’de BRT ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilecek yardım kampanyası BRT’den canlı yayınlanacak.

CEP TELEFONLARINDAN 4142’YE MESAJ ATILARAK YARDIM YAPILABİLİYOR

Kampanya çerçevesinde her iki GSM operatöründen 4142’ye BAĞIŞ yazıp kısa mesaj (SMS) göndererek depremzedeler için 10 TL’lik destekte bulunulabiliyor.

Ayrıca, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası ve Creditwest Bank’taki Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı hesaplarına da bağış yapılabiliyor.

Banka Hesap numaraları

ZİRAAT BANKASI

HESAP ADI : KKTC Türk Kılayı Derneği ( Elazığ Deprem Bağış Hesabı)

ŞUBE : Lefkoşa

HESAP NO : 87678591

İBAN / UBAN : TR 6400 0100 0860 8767 8591 5008

TÜRKİYE İŞ BANKASI- KKTC TÜRK KIZILAYI DERNEĞİ

ŞUBE : Lefkoşa

HESAP NO : 6818-0178622

İBAN /UBAN : TR28 0006 4000 0016 8180 1786 22

CREDİTWEST BANK LTD - KUZEY KIBRIS TÜRK KIZILAY

ŞUBE : MERKEZ

HESAP NO : 100088368

İBAN /UBAN : CT 96136094150000000100088368

27/01/2020 19:50