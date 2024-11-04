Depresyon ve vücut sıcaklığı arasındaki gizemli bağ bulundu

Depresyonun daha iyi anlaşılması ve tedavi edilmesi için bedenin işleyişine dair daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuluyor. Bu doğrultuda yapılan araştırmalar, depresif belirtiler ve vücut sıcaklığı arasında bazı ilişkiler olduğunu öne sürse de bugüne kadar küçük örneklem grupları üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar, bu konuda kesin bir kanıya ulaşılmasını zorlaştırmıştı.

Ancak, Şubat ayında yayımlanan ve Kaliforniya Üniversitesi San Francisco (UCSF) ekibi tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışma, bu bağlantıyı geniş çaplı bir veri setiyle doğruladı. Araştırma, 106 ülkeden 20,880 katılımcının yedi ay boyunca topladığı veriler üzerinden analiz yaparak, depresyon yaşayan bireylerin daha yüksek vücut sıcaklıklarına sahip olduğunu ortaya koydu.

Science Alert'te yer alan habere göre; çalışmanın kapsamı ve ulaştığı bulgular oldukça dikkat çekici. Depresyonun vücut sıcaklığını mı yükselttiği yoksa yüksek vücut sıcaklığının mı depresyonu tetiklediği henüz net olmasa da araştırmacılar bu iki durum arasında bir bağ olduğunu düşünüyor. Eğer depresyon belirtilerini hafifletmek için vücut sıcaklığını düşürmek gibi basit bir yöntem işe yarayabilirse, bu dünya genelinde milyonlarca insana umut olabilir.

UCSF psikiyatristi Ashley Mason, "Bu, vücut sıcaklığı ile depresyon belirtileri arasındaki ilişkiyi bu kadar geniş ve coğrafi olarak farklı bir örneklem üzerinde değerlendiren en büyük çalışma" dedi.

Araştırmacılara göre, depresyon ve vücut sıcaklığı arasındaki bu ilişki, vücut sıcaklığını artıran metabolik süreçlerden veya düzgün çalışmayan biyolojik soğuma işlevlerinden kaynaklanıyor olabilir. Aynı zamanda zihinsel stres veya iltihaplanma gibi hem vücut sıcaklığını hem de depresif belirtileri bağımsız olarak etkileyen ortak bir neden de olabileceği düşünülüyor.

VÜCUT SICAKLIĞI ORTALAMASI YÜKSELİYOR

Araştırmanın dikkat çekici bir diğer bulgusu ise, depresyon belirtileri şiddetlendikçe vücut sıcaklığı ortalamasının da yükselmesi. Ayrıca, daha yüksek depresyon skorlarına sahip bireylerde günlük sıcaklık dalgalanmalarının da daha düşük olduğu gözlemlendi, ancak bu sonuç istatistiksel anlamda kayda değer bulunmadı.

Geçmişte yapılan bazı araştırmalarda, sıcak yoga, sıcak su banyoları ve saunaların depresyon belirtilerini hafiflettiği gözlemlenmişti. Bu tür aktivitelerin, terleme yoluyla bedeni soğutması sonucunda zihinsel bir rahatlama sağlıyor olabileceği düşünülüyor. Mason, “İronik olarak, insanları ısıtmak, doğrudan soğutmaya göre daha uzun süreli bir serinleme etkisi yaratabiliyor." diyor.