Depresyona karşı, çare nine!

16.5 milyon nüfuslu yoksul Afrika ülkesi Zimbabve'de sadece 12 psikiyatrist var. Bunlardan biri olan Dixon Chibanda, depresyonda olanların ücretsiz sağlık hizmeti almaları için 2006'da ‘Dostluk Bankı' adlı proje başlattı.

Proje için 400 yaşlı kadına eğitim verdi. Bu kadınlar, ülke geneline yerleştirilen banklarda bekliyordu. Depresyon hastaları da yanlarına gidip derdini anlatıyor, ninelerden tıbbi yardım alıyordu.

HIZLA YAYILDI

2009'da bu yöntemin ülke genelindeki depresyonu azalttığı belirlendi. Aynı yöntem çeşitlenerek diğer ülkelere yayıldı. Malawi'de her iki cinsten yaşlılar kullanılırken Zanzibar'da genç kadın ve erkekler görev aldı.

GEÇEN YIL 30 BİN KİŞİ TEDAVİ EDİLDİ

Aynı yöntem ABD New York'ta da kullanılmaya başlandı. Üstelik her yaş, cinsiyet, din ve cinsel eğilimden gönüllüler yer aldı. Geçen yıl sadece New York'ta 30 bin kişi bu yöntemle tedavi edildi.