Depresyonu Yenmede Etkili Temel Yöntemler

1. Öncelikle uyku düzeniniz çok önemli.

Her gün aynı saatte uyuyup uyanmak ve yeterli süre (7-8 saat) boyunca aralıksız uyku sizi gün boyu enerjik tutacak en önemli şeydir.

2. İkincisi beslenme! Düzenli beslenme de ruh sağlığınızı iyileştirmede dikkat etmeniz gereken önemli bir etmen.

Uyku düzeniniz gibi beslenme düzenini de ayarlamanız sizi farkında olmadan iyileştirecek. Yedikleriniz sizi mutlu ediyor gibi görünse bu geçici olabilir. Meyve, sebze gibi sağlıklı ürünlerden oluşan bir beslenme, ruh sağlığınızı iyi yönde etkiler. Özellikle kahvaltı öğününü kesinlikle atlamamanız önerilir.

3. Düşünme ve Meditasyon

Aklınızı hep bir olayın en kötü sonucu kemiriyor,Kendinizi düşüncelerinizin esiri gibi hissediyor olabilirsiniz. Savaşmayı bırakıp en kötü sonuçla nasıl baş edebileceğinizi düşünün. Bu durumda sakinleşmek için yoga gibi meditasyon uygulamalarını kullanabilir, dini inanışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

4. Dışarı çıkın!

Depresyondayken hiç kimseyi görmek istemiyor olabilirsiniz ancak bir an önce bu durumdan kurtulmak için yapmanız gereken şeylerden biri de kendinizi sokağa atmak. Güneş ışığı, artan dopamin ve serotonin yoluyla olumlu bir etkiye sahip olabilir. Ayrıca, sorunlarınızın içinde daha az sıkışıp kalırsınız. Yalnızca çıkıp sağa sola bakarak sokaklarda yürümeniz bile size iyi gelebilir.

5. Egzersiz yapmak her şeyden önde olsun.

Vücudunuzun buna ihtiyacı var! İhtiyacı olanı vücudunuza vermezseniz ruhsal olarak da iyileşme sağlayamazsınız. Ağır antrenmanlara gerek yok. Sabahları kalktığınızda temel aerobik hareketleri yapmanız daha iyi hissetmeniz için yeterli olacaktır. Yürüyüş yapmanın faydaları ise mükemmel.

6. Terapinin rahatlatıcı etkisini göz ardı etmeyin.

Uzman kontrolünde gerçekleştireceğiniz etkinlikler hayata bakış açınızı değiştirebilir, kafanızdaki bazı sorunlara çözüm bulabilir ya da onlarla baş edebilecek gücü yakalamanızda size yardımcı olabilir.

7. Başka insanarın da sizin gibi sorunları olduğunu ve bunları yenebildiğini kendinize anlatın.

Yalnız olmadığınızın farkında olmak sizi daha güçlü hissettirecektir.

8. Hobi edinerek kafanızı meşgul edin.

İlgili alanınıza göre işinizden ve yapmak zorunda olduğunuz durumlaradn farklı birer uğraş edinin.

9. Gülmenin en kolay yollarından biri, komedi filmleri!

Depresyondayken bol ağlamalı filmler izlemek istemenizi anlıyoruz ancak bu sizi daha da dibe çekecek. Birkaç saatliğine hayattan koparken dertlerinizi taşımak yerine gülmeyi tercih edin.

10. Depresif şarkıları dinlemeyi bırakıp neşeli ve sakinleştirici şarkılar dinlemeye başlayın.

Müzik ruhun gıdasıdır, ancak aynı besinler gibi doğru müzik sizi iyileştirmede etkili olabilir.

21/09/2019 11:53