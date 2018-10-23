Depreyona Bağlı Cinsel İsteksizlikten Kurtulmanın Yolları

SAĞLIKLI BESLENME:

Yaşam boyunca sağlıklı beslenmek her zaman bedeninize olumlu etkileyecektir. Sağlıklı beslenerek stresinizi atabilir, libido seviyenizin yükselmesini sağlayabilirsiniz. Avokado, maydanoz ve çeşitli meyveler tüketerek canlı kalabilir ve libidonuzu üste çekebilirsiniz.

PARTNERİNİZLE VAKİT GEÇİRİN :

Sadece cinsel ilişki sırasında birlikte olmayın. Birlikte farklı hobiler edinin. Örneğin; birlikte sinemaya gidin, spor yapın, romantik bir yemek yiyin. Unutmayın ki spor yapmak yalnız veya partnerinizle de olsa vücudunuza pozitif bir etki sağlar ve cinsel isteğinizi de artırıyor.

KENDİNİZİ SEVİN:

Belki fiziksel olarak kendinizi beğenmiyor olabilirsiniz. Öncelikle bu düşünceden kendinizi uzaklaştırmalısınız. Kendinizi sevin, kusurlarınız bile varsa kendinizi sevmelisiniz. Eğer bunu başarabiliyorsanız her şey sizin için daha kolay olacaktır. Hem depresyondan kurtulmak, hem de cinsel isteğiniz ortaya çıkacaktır.

MONOTONLUKTANUZAKLAŞIN:

Partnerinizle sıradan bir ilişkiye girmek yerine her seferinde farklı sürprizler yaşamak sizi hem daha heyecanlandıracaktır hem de keyifli ve şehvetli dakikalar geçirmenizi sağlayacaktır.

MEDİTASYON YAPIN:

Meditasyon yapmak sizi rahatlatacaktır. Günde birkaç saat meditasyon yapmak zihninizi boşaltır ve kendiniz iyi hissetmenizi sağlar. Bu sayede partnerinizin istekliliğine pozitif bir cevap verebilirsiniz. İlişki sırasında da sadece partnerinize odaklanmanızı doğrudan etkiler.

BİTKİ ÇAYLARI İÇİN:

Günde bir iki bardak bitki çayı içmek sizi rahatlatır. Bazı bitki çaylarında östrojen-testesteron hormon salgısını tetikleyen etkenler vardır. Tarçın, susam, nane, kekik de bu hormonları aktive eder.

ÇİKOLATA TÜKETİN:

Çikolata serotonin hormonunu aktive ettiği için sizi mutlu edecektir. Çikolatadaki yüksek şeker ve kalori size enerji sağlayacaktır ve bu da sizi cinsel ilişkiye yöneltecektir.

Mutlu insan, mutlu cinsel birlikteliği de beraberinde getirir. Problem ne olursa olsun her zaman çözüm odaklı olmalısınız. Bu hayatta hiçbir şeyin sizden önemli olmadığını, hayattan nasıl keyif alıyorsanız öyle yaşamanız gerektiğini bilmelisiniz.