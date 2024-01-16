Derbi Gönyeli Darts Birliği’nin

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16/01/2024

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Derbi Gönyeli Darts Birliği’nin

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Süper Lig 7. Haftası çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne olurken, Gönyeli derbisi; 9-7 Gönyeli Spor Kulübü’nü mağlup eden Gönyeli Darts Birliği’nin oldu. Bu sonuçla Gönyeli Darts Birliği liğin namağlup lideri Minareliköy Spor Kulübü’nün 3 puan gerisinde 2. Sırada liderlik takibini sürdürürken, Gönyeli Spor Kulübü ligteki ilk yenilgisini de almış oldu.

Gözler şimdiden üstsıraları ilgilendiren haftaya oynanacak olan Gönyeli Spor Kulübü- Minareliköy Spor Kulübü maçına çevirldi.

 

7. hafta sonuçları

Minareliköy Spor Kulübü - Lefkoşa Darts Birliği: 16-0                                         

Gönyeli Darts Birliği - Gönyeli Spor Kulübü: 9-7  

Diamond Child Darts Derneği - Beyarmudu Belediyesi: 5-11

Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü - Cihangir Av. Atıcılık Birliği: 9-7

Cihangir Spor Kulübü - Güzelyurt Darts Birliği: 8-8          

 

                                KKDF SÜPER LİG PUAN DURUMU

      

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

Minareliköy Spor Kulübü

7

7

0

0

98

14

84

21

Gönyeli Darts Birliği

7

6

0

1

83

29

54

18

Gönyeli Spor Kulübü

7

6

0

1

82

30

52

18

Cihangir Av. Atıcılık Birliği

7

4

0

3

60

52

8

12

Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü

7

3

1

3

48

64

-16

10

Güzelyurt Darts Birliği

7

2

2

3

54

58

-4

8

Cihangir Spor Kulübü

7

2

1

4

42

70

-28

7

Beyarmudu Belediyesi

7

2

0

5

53

59

-6

6

Diamond Child Darts Derneği

7

1

0

6

27

85

-58

3

Lefkoşa Darts Birliği

7

0

0

7

13

99

-86

0
16/01/2024 18:00
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TAGS: Derbi Gönyeli Darts Birliği’nin
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