Derbi Gönyeli Darts Birliği’nin

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Süper Lig 7. Haftası çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne olurken, Gönyeli derbisi; 9-7 Gönyeli Spor Kulübü’nü mağlup eden Gönyeli Darts Birliği’nin oldu. Bu sonuçla Gönyeli Darts Birliği liğin namağlup lideri Minareliköy Spor Kulübü’nün 3 puan gerisinde 2. Sırada liderlik takibini sürdürürken, Gönyeli Spor Kulübü ligteki ilk yenilgisini de almış oldu.

Gözler şimdiden üstsıraları ilgilendiren haftaya oynanacak olan Gönyeli Spor Kulübü- Minareliköy Spor Kulübü maçına çevirldi.

7. hafta sonuçları

Minareliköy Spor Kulübü - Lefkoşa Darts Birliği: 16-0

Gönyeli Darts Birliği - Gönyeli Spor Kulübü: 9-7

Diamond Child Darts Derneği - Beyarmudu Belediyesi: 5-11

Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü - Cihangir Av. Atıcılık Birliği: 9-7

Cihangir Spor Kulübü - Güzelyurt Darts Birliği: 8-8

KKDF SÜPER LİG PUAN DURUMU TAKIM O G B M A Y AV P Minareliköy Spor Kulübü 7 7 0 0 98 14 84 21 Gönyeli Darts Birliği 7 6 0 1 83 29 54 18 Gönyeli Spor Kulübü 7 6 0 1 82 30 52 18 Cihangir Av. Atıcılık Birliği 7 4 0 3 60 52 8 12 Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü 7 3 1 3 48 64 -16 10 Güzelyurt Darts Birliği 7 2 2 3 54 58 -4 8 Cihangir Spor Kulübü 7 2 1 4 42 70 -28 7 Beyarmudu Belediyesi 7 2 0 5 53 59 -6 6 Diamond Child Darts Derneği 7 1 0 6 27 85 -58 3 Lefkoşa Darts Birliği 7 0 0 7 13 99 -86 0