Derbi Gönyeli Darts Birliği’nin
16/01/2024
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Süper Lig 7. Haftası çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne olurken, Gönyeli derbisi; 9-7 Gönyeli Spor Kulübü’nü mağlup eden Gönyeli Darts Birliği’nin oldu. Bu sonuçla Gönyeli Darts Birliği liğin namağlup lideri Minareliköy Spor Kulübü’nün 3 puan gerisinde 2. Sırada liderlik takibini sürdürürken, Gönyeli Spor Kulübü ligteki ilk yenilgisini de almış oldu.
Gözler şimdiden üstsıraları ilgilendiren haftaya oynanacak olan Gönyeli Spor Kulübü- Minareliköy Spor Kulübü maçına çevirldi.
7. hafta sonuçları
Minareliköy Spor Kulübü - Lefkoşa Darts Birliği: 16-0
Gönyeli Darts Birliği - Gönyeli Spor Kulübü: 9-7
Diamond Child Darts Derneği - Beyarmudu Belediyesi: 5-11
Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü - Cihangir Av. Atıcılık Birliği: 9-7
Cihangir Spor Kulübü - Güzelyurt Darts Birliği: 8-8
|
KKDF SÜPER LİG PUAN DURUMU
|
TAKIM
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
Minareliköy Spor Kulübü
|
7
|
7
|
0
|
0
|
98
|
14
|
84
|
21
|
Gönyeli Darts Birliği
|
7
|
6
|
0
|
1
|
83
|
29
|
54
|
18
|
Gönyeli Spor Kulübü
|
7
|
6
|
0
|
1
|
82
|
30
|
52
|
18
|
Cihangir Av. Atıcılık Birliği
|
7
|
4
|
0
|
3
|
60
|
52
|
8
|
12
|
Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü
|
7
|
3
|
1
|
3
|
48
|
64
|
-16
|
10
|
Güzelyurt Darts Birliği
|
7
|
2
|
2
|
3
|
54
|
58
|
-4
|
8
|
Cihangir Spor Kulübü
|
7
|
2
|
1
|
4
|
42
|
70
|
-28
|
7
|
Beyarmudu Belediyesi
|
7
|
2
|
0
|
5
|
53
|
59
|
-6
|
6
|
Diamond Child Darts Derneği
|
7
|
1
|
0
|
6
|
27
|
85
|
-58
|
3
|
Lefkoşa Darts Birliği
|
7
|
0
|
0
|
7
|
13
|
99
|
-86
|
0