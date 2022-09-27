Derbi için seyirci kararı

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek.

2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de oynanacak derbi öncesi Fenerbahçeli taraftarlara kötü haber geldi.

Dev maça sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak. Misafir tribünü için ayrılan koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacak.

Beşiktaş Kulübü'nden karşılaşmanın biletleri hakkında yapılan açıklamada, "Misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olacak, söz konusu koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacaktır" denildi.

Beşiktaş - Fenerbahçe marşılaşması için alınan İl Güvenlik Kurulu Kararları şu şekilde:

- Fenerbahçe karşılaşmasında sadece Beşiktaş A.Ş. logolu Passolig kart sahibi taraftarlar bilet satın alabilirler.

- 02.10.2021 tarihinden itibaren Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartlarını iptal eden taraftarlar karşılaşmaya bilet satın alamayacaktır.

- Karşılaşmaya bilet satın alan taraftarlar ve kombine sahipleri biletlerini transfer edemeyecektir.

- Misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olacak, söz konusu koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacaktır.

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27/09/2022 18:46