Derbi tarihleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 9 haftanın maç programını açıkladı. 

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06/09/2022

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Derbi tarihleri belli oldu!

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de, Beşiktaş - Trabzonspor maçı 16 Ekim Pazar saat 20.00'de ve Galatasaray - Beşiktaş derbisi 5 Kasım Cumartesi saat 20.00'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 9 haftanın maç programını açıkladı. 

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki 9 haftanın programını açıkladı. Buna göre, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi ise 5 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması, 16 Ekim Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

06/09/2022 09:57
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TAGS: derbi
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