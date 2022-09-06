Derbi tarihleri belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 9 haftanın maç programını açıkladı.
06/09/2022
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de, Beşiktaş - Trabzonspor maçı 16 Ekim Pazar saat 20.00'de ve Galatasaray - Beşiktaş derbisi 5 Kasım Cumartesi saat 20.00'de oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 9 haftanın maç programını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki 9 haftanın programını açıkladı. Buna göre, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ise 5 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması, 16 Ekim Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.