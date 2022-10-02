Derbide gol sesi yok
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı.
02/10/2022
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele 0-0 sona erdi.
Fenerbahçe'nin Beşiktaş deplasmanında galibiyet hasreti 8 maça çıktı. Beşiktaş ise ligde oynadığı son 3 maçta galibiyet elde edemedi
Bu sonuçla Beşiktaş 15, Fenerbahçe ise 14 puana yükseldi.
Fenerbahçe ligin 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Beşiktaş ise Giresunspor'a konuk olacak.