Derbide gol sesi yok

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı.

ads ads ads ads
02/10/2022

ads
Derbide gol sesi yok

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele 0-0 sona erdi.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş deplasmanında galibiyet hasreti 8 maça çıktı. Beşiktaş ise ligde oynadığı son 3 maçta galibiyet elde edemedi

Bu sonuçla Beşiktaş 15, Fenerbahçe ise 14 puana yükseldi.

Fenerbahçe ligin 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Beşiktaş ise Giresunspor'a konuk olacak.

02/10/2022 22:49
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Derbide gol sesi yok
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.