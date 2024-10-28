Derbiyi kazanan Galatasaray liderliğini perçinledi

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Rams Park’ta Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş’ı konuk etti. Galatasaray mücadeleyi 2-1 kazandı. Sarı-kırmızılı takım Süper Lig'de yenilgisiz tek takım olarak kaldı.

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın son maçında Galatasaray ile Beşiktaş derbi maçta karşılaştı.

Galatasaray mücadeleyi 2-1 kazandı. Maçta goller; 13. dakikada Davinson Sanchez, 67. dakikada Victor Osimhen ve 90+4. dakikada Muçi'den geldi.

Galatasaray bu sonuçla birlikte 28 puanla liderliğini perçinledi. Beşiktaş ise 20 puanla 4. sıraya düşmüş oldu.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Samsunspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise aynı haftada sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

GALATASARAY NAMAĞLUP TEK TAKIM

Derbi maç ilk 9 hafta sonunda Süper Lig'de namağlup 2 takımı karşı karşıya getirdi. Galatasaray maçı kazanarak namağlup serisini devam ettiren tek takım oldu.

Beşiktaş ise 10. haftada ilk yenilgisini aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Joao Mario'nun sağdan yaptığı ortada topla buluşan Semih Kıılıçsoy, ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı.

6. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ortasında arka direkte Yunus Akgün'ün yaptığı vuruşta, kaleci Ersin Destanoğlu topu güçlükle kornere çeldi.

13. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Sara'nın sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Davinson Sanchez altıpas üzerinde kafa vuruşuyla topu filelere yolladı.

27. dakikada Mauro Icardi, Uduokhai ile mücadelesi sonrası yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Arda Kardeşler, VAR hakemi Onur Özütoprak'ı dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi.

37. dakikada Kaan Ayhan, Semih Kılıçsoy'a yaptığı müdahale sonrasında maçın ilk sarı kartını gördü. Kaan Ayhan, Samsunspor maçında cezalı duruma düştü.

38. dakikada Kaan Ayhan'ın sağ kanattan yaptığı ortada, Osimhen'in penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

44. dakikada Gedson Fernandes'in pasıyla topla buluşan Rafa Silva'nın ceza sahası sağ çaprazında çektiği şutta, kaleci Muslera topu kurtardı.

45. dakikada Davinson Sanchez'in pasıyla savunma arkasına sarkan Icardi'nin şutunda, Emirhan Topçu'ya çarpan top direğin dibinden kornere gitti.

45+1. dakikada Barış Alper Yılmaz, Immobile'yi iterek düşürdü ve sarı kart gördü.

53. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Masuaku'nun pasında Rafa Silva şık topuk pasıyla Joao Mario'yu buldu. Joao Mario'nun şutunda savunma geçit vermedi.

62. dakikada Immobile'nin ayağına basan Davinson Sanchez sarı kart gördü.

67. dakikada Osimhen, Gabriel Sara'nın ortasında kafa vuruşuyla ağları havalandırdı.

80. dakikada Lucas Torreira'ya Rafa Silva'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

82. dakikada Emirhan Topçu, Osimhen'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

90+2. dakikada Uduokhai, müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak top auta gitti.

90+4. dakikada Muçi, ayağının dışıyla yaptığı şık vuruşla Beşiktaş adına golü vurdu.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera; Kaan, Sanchez, Abdülkerim; Barış, Sallai, Torreira, Sara, Yunus; İcardi, Osimhen

Beşiktaş: Ersin; Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku; Ndour, Gedson; Joao Mario, Rafa Silva, Semih, İmmobile

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle derbinin kadrosunda yer alamadı.

Tedavileri devam eden Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica, kadroya dahil edilmedi.

Bu 3 oyuncunun yanı sıra Jean Onana da üst üste 3. kez teknik kadronun tercihi doğrultusunda kadroya alınmadı.

BEŞİKTAŞ'TA DÖRT FUTBOLCUNUN İLK DERBİSİ

Beşiktaş'ta 4 futbolcu, Galatasaray'a karşı ilk derbilerine çıktı.

Siyah-beyazlı takımda Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Joao Mario ve Cher Ndour, Türkiye'deki kariyerlerinde ilk kez Galatasaray'a karşı görev aldı.

Beşiktaş'ta futbolcular, derbi öncesi ısınmaya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüet ve imzasının yer aldığı tişörtlerle çıktı.

ASLAN'DA SİSTEM DEĞİŞTİ

Galatasaray, son 2 maçına farklı dizilişlerle çıktı.

Genelde takımını 4-2-3-1 sistemiyle oynatan Okan Buruk, Elfsborg maçında 3-4-1-2 formasyonunu tercih etti. Tecrübeli teknik adam, takımını Beşiktaş derbisine ise 4-4-2 dizilişiyle çıkardı.

Galatasaray, bu sezon 7. haftadaki Kasımpaşa maçına da bu dizilişle çıkmıştı.

BARIŞ ALPER SOL BEK OYNADI

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, derbide sol bekte mücadele etti.

Orijinal mevkisi hücum olan Barış Alper, son 2 sezonda Okan Buruk tarafından birçok mevkide görevlendirildi.Geçen sezon kale ve stoper bölgesi haricinde her mevkide sahaya çıkan Barış Alper, derbide de sol bek olarak görev yaptı.

ASLAN'DA ÜÇ FUTBOLCUNUN İLK BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Galatasaray'da 3 futbolcu, ilk kez bir Beşiktaş derbisinde forma giydi.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon kadrosuna kattığı Gabriel Sara, Roland Sallai ve Victor Osimhen, derbide ilk 11'de sahaya çıktı.

Bu oyuncular, ilk kez bir Galatasaray-Beşiktaş derbisinin heyecanını sahada yaşadı.

GALATASARAY'DAN 29 EKİM KUTLAMASI

Sarı-kırmızılı kulüp, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik yaptı.

Mücadele öncesinde saha kenarına çıkan "Cumhuriyet Bandosu"nun çaldığı marşlara taraftarlar coşkuyla eşlik etti.

Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip de Cumhuriyet Bayramı için özel hazırlanan ve üzerine Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetinin yer aldığı kırmızı-beyaz tişörtler giydi. Tişörtlerin üzerine "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadesi yer aldı.

Hakemler ve iki takım futbolcuları sahaya "Yaşasın Cumhuriyet" pankartıyla çıktı. Ayrıca taraftarlar da seremoni sırasında tribünde "Cumhuriyet'in 100'ü Galatasaray", "Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır" ve "Milyonlarca şehidin adıdır Cumhuriyet" yazılı pankartlar açtı.

TUSAŞ ŞEHİTLERİ İÇİN SAYGI DURUŞU

Karşılaşma öncesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu.

Galatasaray taraftarı, Beşiktaş derbisine büyük ilgi gösterdi.

RAMS Park'ta yapılan karşılaşmayı 50 bine yakın sarı-kırmızılı taraftar tribünden izledi. Taraftarlar, maç öncesi ve sırasında takımlarına büyük destek verdi.