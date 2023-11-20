Derbide kazanan Fenerbahçe
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, derbi maçta Beşiktaş JK United Payment'ı 3-2 yendi. Heyecanlı mücadele TRT SPOR'dan naklen yayınlandı.
20/11/2023
Fenerbahçe Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Beşiktaş JK United Payment'ı konuk etti.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbakçe, rakibini 3-2 yenerek derbiden 3 puanla ayrılmayı başardı.
Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle puanını 27'ye yükseltti.Beşiktaş JK United Payment ise 20 puanda kaldı.