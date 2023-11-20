Derbide kazanan Fenerbahçe

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, derbi maçta Beşiktaş JK United Payment'ı 3-2 yendi. Heyecanlı mücadele TRT SPOR'dan naklen yayınlandı.

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20/11/2023

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Derbide kazanan Fenerbahçe


Fenerbahçe Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Beşiktaş JK United Payment'ı konuk etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbakçe, rakibini 3-2 yenerek derbiden 3 puanla ayrılmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle puanını 27'ye yükseltti.Beşiktaş JK United Payment ise 20 puanda kaldı.

20/11/2023 21:21
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TAGS: Derbide kazanan Fenerbahçe
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