Derbide kazanan Trabzonspor

Süper Lig'in 23. haftasında lider Trabzonspor ile Galatasaray, NEF Stadyumu karşı karşıya geldi. Ev sahibi Galatasaray maçın son bölümüne 1-0 öne girdi ancak Trabzonspor, İstanbul'dan 1 puanla dönmeyi başardı.

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, son Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre 5 değişikliğe gitti.

Nef Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı takım Fatih Öztürk, Sacha Boey, Victor Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu 11'i ile çıktı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son yapılan GZT Giresunspor müsabakasının 11'ine göre mecburi 2 değişiklik yaptı.

Bordo-mavili ekip, müsabakaya Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Tymoteusz Puchacz, Berat Özdemir, Dorukhan Toköz, Edin Visca, Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius 11'i ile başladı.

31. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. 29. dakikada Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girerken Denswil'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi VAR incelemesinin ardından penaltıya hükmetti. 31. dakikada topun başına geçen Cicaldau meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

İlk yarı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Trabzonspor, Galatasaray karşısında 84 ve 90. dakikalarda attığı gollerle 3 puana yürümeyi başardı.

84. dakikada Sağ kanattan Peres'in yerden sert ortasında Marcao ön direkte topu uzaklaştırmak isterken sektirdi. Seken topla penaltı noktasının sağında buluşan Bakasetas, yerden uzak köşeye çok sert bir vuruş yaptı ve fileleri havalandırdı: 1-1.90.dakikada Galatasaray savunmadan pasla çıkmak isterken topu kaptırdı. Berkan'ın hatalı pasında Visca araya girdi. Ceza sahası yayından sağ ayak içiyle köşeye harika bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi: 1-2.

90 dakika, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Trabzonspor bu sonucun ardından 54 puanla liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise 27 puanla 15. sıraya geriledi.

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23/01/2022 20:12