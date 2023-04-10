Derbide MTG güldü: 2-1
10/04/2023
AKSA Süper Lig'de 25.hafranın kapanış maçında Mağusa derbisinde Mağusa Türk Gücü, Yonpaş Dumlupınar'ı 2-1 mağlup etti.
15.dakikada Arda Yatman'ın kendi kalesine attığı golle MTG 1-0 öne geçti.
Yonpaş Dumlupınar 45. dakikada Berk Büyüklal'ın golüyle eşitliği yakaladı.
İkinci yarıda kaleci Ufuk kritik kurtarışlar yaparken, Mağusa Türk Gücü Mustafa Yaşınses'in 69.dakikadaki penaltı golüyle 2-1 öne geçti ve üç puanın sahibi oldu.
Bu sonuçla MTG puanını 67'ye yükselterek son 5 haftaya girerken takipçisi Cihangir ile 13 puanlık farkı korudu.
Sarı yeşilliler bu hafta Mesarya'yı mağlup ederse üst üste 4.lig şampiyonluğunu ilan edecek.