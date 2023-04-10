Derbide MTG güldü: 2-1

AKSA Süper Lig'de 25.hafranın kapanış maçında Mağusa derbisinde Mağusa Türk Gücü, Yonpaş Dumlupınar'ı 2-1 mağlup etti.

15.dakikada Arda Yatman'ın kendi kalesine attığı golle MTG 1-0 öne geçti.

Yonpaş Dumlupınar 45. dakikada Berk Büyüklal'ın golüyle eşitliği yakaladı.

İkinci yarıda kaleci Ufuk kritik kurtarışlar yaparken, Mağusa Türk Gücü Mustafa Yaşınses'in 69.dakikadaki penaltı golüyle 2-1 öne geçti ve üç puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla MTG puanını 67'ye yükselterek son 5 haftaya girerken takipçisi Cihangir ile 13 puanlık farkı korudu.

Sarı yeşilliler bu hafta Mesarya'yı mağlup ederse üst üste 4.lig şampiyonluğunu ilan edecek.

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10/04/2023 22:33