Derbide tam 5 kırmızı kart çıktı! Melo ve arkadaşları kazandı...

Brezilya Serie A'da haftanın dev maçında Fluminense, Flamengo'yu deplasmanda 2-1 yendi. 90 dakika sonunda gülen taraf bir dönem Galatasaray forması da giyen Felipe Melo'nun takımı oldu.

Maç sonunda yaşananlar ise karşılaşmanın adeta önüne geçti.Maçın son bölümünde çıkan arbede nedeniyle maç +10 dakika uzatma ile tamamlandı. 86 ve 90 dakika arasında tam 2 Flamengo'dan 2 de Fluminense'den olmak üzere 4 kırmızı kart çıktı.

Fluminense'ye galibiyeti getiren golleri Ganso ve Nathan atarken, Flamengo'nun tek sayısı ise Gabigol ile geldi.

İŞTE O ANLAR:

Aquele momento em que a bola não rola, e só há confusão. Marinho, Everton Cebolinha, Caio Paulista e Manoel são expulsos #ge pic.twitter.com/CXT3ZCDEQ3

— ge (@geglobo) September 18, 2022

Bu habere tepkiniz:



19/09/2022 08:40