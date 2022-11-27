Derbide zafer Fenerbahçe Beko'nun

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray Nef'i 97-91 yendi. Sarı-lacivertli ekip, bu galibiyetle 7'de 7 yaparak namağlup unvanını korudu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında derbi heyecanı yaşandı.

Galatasaray Nef, Sinan Erdem Spor Salonu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Fenerbahçe, mücadeleyi 97-91'lik skorla kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Beko, ligdeki 7. maçında da galibiyete uzanarak namağlup unvanını korudu. Son 2 haftayı galibiyetle geçen Galatasaray ise bu serisini sürdüremedi ve 8. maçında 5. yenilgisini aldı.

Taraftardan yoğun ilgi

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar, salonu tamamen doldurdu.

Kulüpler arasındaki anlaşma gereği Fenerbahçeli taraftarların salonda takip edemediği derbinin biletlerini tüketen sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünlerden coşkulu bir şekilde takımlarını destekledi.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve bazı yöneticiler ile sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Okan Buruk, futbolcular Milot Rashica, Patrick van Aanholt ve Barış Alper Yılmaz da derbiyi saha kenarından izledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da karşılaşmayı locada takip etti.

Bu arada taraftarların sahaya yabancı madde atmasından dolayı iki kez anons yapıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Burak Yılmaz

Galatasaray Nef: Dee Bost 25, Ennis 27, Göksenin Köksal 3, Caloiaro 11, Mahir Ağva, Floyd 2, McGee 13, Sadık Emir Kabaca 5, Yunus Emre Sonsırma 5

Fenerbahçe Beko: Calathes 14, Wilbekin 22, Metecan Birsen 15, Hayes-Davis 19, Booker 11, Motley 4, Şehmus Hazer 4, Edwards 8, Melih Mahmutoğlu

1. Periyot: 23-31

Devre: 51-46

3. Periyot: 70-72

Beş faulle çıkanlar: 36.51 Motley (Fenerbahçe Beko)

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27/11/2022 22:58