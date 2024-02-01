Derbinin hakemi Arda Kardeşler

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01/02/2024

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Derbinin hakemi Arda Kardeşler

Trendyol Süper Lig’de 24. hafta görev alacak hakemler belli oldu. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 24. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

2 Şubat Cuma:

17.00 MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

17.00 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Turtay

20.00 Yılport Samsunspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu

3 Şubat Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın

16.00 RAMS Başakşehir-İstanbulspor: Emra Kargın

19.00 Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor: Murat Erdoğan

19.00 Bitexen Antalyaspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

4 Şubat Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Arda Kardeşler

01/02/2024 12:59
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TAGS: Derbi, hakem, Arda Kardeşler
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