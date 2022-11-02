Derbinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü Galatasaray-Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek. İşte 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler...

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, Nef Stadı'nda yapılacak derbide Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Süper Lig'de 13. haftanın programı ve maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

4 Kasım Cuma

20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor (Stadı henüz açıklanmadı) - Ali Şansalan

20.00 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan) - Ümit Öztürk

5 Kasım Cumartesi

14.30 Bitexen Giresunspor-İstanbulspor (Çotanak) - Sarper Barış Saka

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef) - Halil Umur Meler

6 Kasım Pazar

14.30 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor (Kalyon) - Erkan Özdamar

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya) - Abdulkadir Bitigen

20.00 Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı) - Zorbay Küçük

7 Kasım Pazartesi

20.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker) - Hüseyin Göçek

20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay) - Suat Arslanboğa

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02/11/2022 19:45