Derbinin hakemi belli oldu
02/11/2022
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü Galatasaray-Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek. İşte 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler...
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, Nef Stadı'nda yapılacak derbide Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.
Süper Lig'de 13. haftanın programı ve maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
4 Kasım Cuma
20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor (Stadı henüz açıklanmadı) - Ali Şansalan
20.00 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan) - Ümit Öztürk
5 Kasım Cumartesi
14.30 Bitexen Giresunspor-İstanbulspor (Çotanak) - Sarper Barış Saka
20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef) - Halil Umur Meler
6 Kasım Pazar
14.30 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor (Kalyon) - Erkan Özdamar
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya) - Abdulkadir Bitigen
20.00 Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı) - Zorbay Küçük
7 Kasım Pazartesi
20.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker) - Hüseyin Göçek
20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay) - Suat Arslanboğa