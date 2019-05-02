Derbinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında 5 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak derbi mücadelesinde Bülent Yıldırım görev alacak.

Bülent Yıldırım’ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Asım Yusuf Öz yapacak. Serkan Tokat ise dördüncü hakem olacak.

Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak diğer maçları yönetecek hakemler ise şöyle:

Yarın:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

4 Mayıs Cumartesi:

16.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor: Cüneyt Çakır

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Halis Özkahya

5 Mayıs Pazar:

16.00 Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek

16.00 Göztepe-Antalyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray-Beşiktaş: Bülent Yıldırım

6 Mayıs Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy

20.00 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus

BÜLENT YILDIRIM’IN 13. DERBİ MAÇI

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş maçına atanan hakem Bülent Yıldırım, kariyerindeki 13. derbisini yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 5 Mayıs Pazar günü Türk Telekom Stadı’nda oynanacak ve zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada hakem Bülent Yıldırım’ı görevlendirdi. Spor Toto Süper Lig’de 2003-2004 sezonundan bu yana düdük çalan Bülent Yıldırım, daha önce 12 kez derbi müsabakalarında görev yaptı.

Ankara bölgesi hakemi Bülent Yıldırım, bu sezon 23. haftada 3-3 biten Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yönetmişti. MHK’da yaşanan görev değişikliğinin ardından oynanan ilk derbide Yıldırım düdük çalmıştı.

GALİBİYETLERDE EŞİTLİK VAR

Pazar günü kariyerindeki 13. derbisine çıkacak tecrübeli hakem, daha önce 4 kez Galatasaray-Beşiktaş maçında görev aldı.

Bülent Yıldırım’ın yönettiği ve iki takım arasında oynanan maçlarda Galatasaray ile Beşiktaş birer kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma da berabere bitti.

Galatasaray bu maçlarda 8 gol atarken, Beşiktaşlı futbolcular fileleri 6 kez havalandırdı.

Tecrübeli hakem, söz konusu karşılaşmalarda kırmızı kartına başvurmazken, Galatasaray’a 9, Beşiktaş’a 16 sarı kart gösterdi.

İKİ TAKIM DA BU SEZON KAYBETMEDİ

Bülent Yıldırım, bu sezon ligde görev yaptığı 19 maçta 98 sarı, 4 kırmızı kart gösterdi, 11 kez de penaltı kararı verdi.

Bülent Yıldırım, Beşiktaş’ın 4 maçına çıkarken, siyah-beyazlı ekip bu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Akhisarspor’u 2-1, Çaykur Rizespor’u 4-1 ve Antalyaspor’u 6-2 yenen Beşiktaş, Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı.

Galatasaray ise ligde Yıldırım’ın yönettiği iki maçı da kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa’yı 4-1, Göztepeyi ise 1-0 mağlup etti.