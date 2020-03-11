Derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor - Medipol Başakşehir karlaşmasında ise Fırat Aydınus görev yapacak.

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamada, 15 Mart Pazar günü Türk Telekom Stadı'na saat 19.00'da oynanacak mücadelede Abdulkadir Bitigen'in düdük çalacağı belirtildi.



Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan'ın üstleneceği derbinin dördüncü hakeminin ise Hakan Ceylan'ın olacağı aktarıldı.



Derbide VAR hakeminin Ali Palabıyık'ın olacağı AVAR'da ise Murat Erdoğan ile Serkan Olguncan'ın görev alacağı kaydedildi.

11/03/2020 12:43