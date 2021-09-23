Derby County'nin 12 puanı silindi

Colin Kazim-Richards'ın formasını giydiği Derby County, mücadele ettiği Championship'te maddi yükümlülüklerini yerine getiremediği için 12 puan silme cezası aldı.

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23/09/2021

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Derby County'nin 12 puanı silindi

Teknik direktörlüğünü Wayne Rooney'in yaptığı Championship ekibi Derby County kulübü kabus dolu günler yaşıyor.

Eski ihtişamlı günlerine ulaşmaya çalışan Derby kulübü, yaşadığı mali çıkmaz nedeniyle İngiltere Futbol Federasyonu tarafından -12 puanla cezalandırıldı. İflas eden kulübün durumunu toparlamasını imkansıza yakın olduğu belirtilirken geçtiğimiz hafta sonu Stoke City'i 2-1 yenen takımın hocası Wayne Rooney yaptığı açıklamada, "Çok zor bir durumdayız. Taraftarlar futbolcuların çaba sarf ettiğini görmek istiyor, biz işimizi yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki haftalar bizim için çok zor olacak. En kötüsü de işsiz kalacak olan personelin olması" diye konuştu.

Championship'in 8. haftasına kadar 10 puan toplayan Derby County aldığı puan silme cezasının ardından -2 puana düştü ve en yakın rakibinin 6 puan gerisinde son sıraya yerleşti. Derby County'nin kadrosunda İngiltere doğumlu geçmiş dönem A Milli oyuncularımızdan Colin Kazım-Richards da bulunuyor.

23/09/2021 09:58
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TAGS: Derby County, spor, futbol
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