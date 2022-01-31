Dere yatağındaki inşaat konusunda gördüklerimiz bir yanılsama mı yani?

Bu ülkede hiçbir olumsuzluktan ders alınmıyor…

Defalarca başımız tokuştuğu hale yine gidip aynı yanlışları yapıyoruz.

Geçmişte birileri bir yanlış yapmış ve birçok kişiyi mağdur etmiş olsa bile bu hiçbir önem taşımıyor, “o hata yapmış biz de aynı hatayı yapmayalım” denmiyor, yetkililer de “acı tecrübeler var izin veremeyiz” demiyor.

İnanılır gibi değil gerçekten, toplum olarak delirdik mi nedir, bilemiyorum.

Ne deniyor biliyor musunuz? “O yaptı, ona izin verdiniz ben de yapacağım?”

“E o yaptı ama felakete neden oldu, neden ısrar ediyorsun?” diye sorsanız size; “Ben anlamam, ona izin verip bana vermemeniz haksızlık, ben de isterim” derler.

O işi yapanlar hatalı, ona izin verenler yanlış yapmış, aynı yanlış neden tekrarlansın?

Yok illaki yapacaklar, illaki benzer mağduriyetler tekrar tekrar yaşanacak.

Lefkoşa’da DEVPA Süpermarket’in yakınlarına dereyi ihlal edecek şekilde bir bina yapılıyor.

Görenler hayret ediyor, bölge halkı endişeye kapıldı…

Derenin çok yakınında olduğu, derenin akışını etkileyeceği, aşırı bir yağışta su taşkınına yol açabileceği, o binayı değilse bile onun yüzünden başkalarının mağdur olabileceği çok açık.

Bunu anlamak için çevre mühendisi, mimar ya da ne bileyim başka bir uzman olmaya bile gerek yok, gözle görülüyor işte.

Her gören hayret ediyor, her gören panik oluyor.

Biyologlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Hasan Sarpten de yetkilileri, buraya verilen inşaat iznini yeniden gözden geçirmeye davet etti, benzer endişeleri ortaya koydu.

Lefkoşa’da ve başka kentlerde buna benzer örneklerin su baskınlarına neden olduğunu vatandaş gözüyle görebiliyor.

Bu gibi ihlalleri yapanlar hem kendileri sular altında kalıyor hem başkalarını mağdur ediyor.

Diyorlar ki; “Ne yani dere yatağı yanındaki malına ‘malım’ diyemeyecek mi kimse? Haksızlık değil mi?”

Dere yatağı yanında malı olanlar da evet dereyi ihlal etmeyecek, derenin akışına müdahalede bulunmayacak.

Zaten yetkili makamlar, kişinin kendi malı bile olsa derelerin akışını engelleyecek böyle müdahalelere izin vermemeli. Yasal olarak iznin vermeme hakkı var…

Çıplak gözle de baktım, çekilen fotoğrafları da inceledim, resmen müdahale var işte.

Daha önce örnekleri olan müdahalelerden farklı değil.

Bakın zaten Yenidüzen Gazetesi’ne konuşan Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Bölge Amiri Hülya Davulcu Eski, “Bu izin benim amirliğim zamanı verilmedi” diyor.

Detaylı bilgi verebilmek için belgelerin yeniden incelenmesi gerekiyormuş… E tamam, incelensin bence, tekrar bakılsın, daha fazla ilerlemeden gerekirse inşaat durdurulsun.

Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Bölge Amiri Hülya Davulcu Eski, topu Lefkoşa Belediyesi’ne atıyor, esas izni belediyenin verdiğini söylüyor, “Biz Lefkoşa İmar Planı çerçevesine uygun olup olmadığına bakıyoruz” diyor.

Peki bu inşaat, Lefkoşa İmar Planı’na uygun mu? Sizden önce izin verildi diye sizi bağlamıyor mu? Bakmayacak mısınız doğru izin verilip verilmediğine?

Peki Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Amiri, topu belediyeye atıyor da belediye neden cevap vermiyor? Belediye neye bakıp da izin veriyor ya da vermiyor?

Belediye gerçekten izin verdiyse bu inşaata, neye göre verdi?

Onlarca insanın dereye müdahale olarak görüp de hayret ettiği şey bir yanılsamaysa bize söyleyin.

Gördüklerimiz bizi yanıltıyorsa bilelim… Deyin ki bize, “Her gördüğünüz doğru değil, yanılıyorsunuz. Aşırı bir yağmurda, sellerin geldiği bir dönemde hiçbir şey olmayacak…”

Yanıldığımıza bizi ikna ederseniz sizden özür dileyelim, “Haddimizi aştık” diyelim…

Bakın, Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Bölge Amiri Hülya Davulcu Eski, biraz tereddütlü ve tedirgin konuşuyor, topu eski amire ve belediyeye atıyor, sanki yapacak bir şeyi yokmuş gibi bir tavrı var.

Belediye yetkilileri de konuşsun; eğer gerçekten izin vermişlerse ve bunun arkasında duracaklarsa, “Boşuna endişe ediyorsunuz gardaş” ya da “Gördüğünüz gibi değil abi, kötü bir şey olmayacak biz garanti veriyoruz” desin…

Bu kenti de başka kentleri de sular bastı, korkuyoruz, endişe ediyoruz, yeniden insanımız aynı şeyleri yaşasın istemiyoruz.

Bu ülkede hiçbir yanlıştan ders alınmıyor, endişemiz ondandır. Su baskınlarına neden olan binaların yıkılacağı söylendi geçmişte ama yapılmadı, yeniden benzer mağduriyetler oldu, korkumuz bundandır…

Devlet yetkililerine de hükümet yetkililerine de güvenemiyoruz, hiçbir yetkiliye inanamıyoruz çünkü çok aldatıldık, çok kandırdılar bizi, partizanlık, adam kayırma, ahbap çavuş işleri bitmek bilmedi, en kötü sonucu olsa bile hep böyle yaptılar…

Kötü tecrübelerimiz var, paranoyakça davranıyorsak da var nedeni, haksız değiliz, o nedenle ya düzeltin bu işi ya da düzgün olduğuna bizi ikna edin…

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31/01/2022 22:28