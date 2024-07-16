Dereboyu Kanalizasyon Çalışması 22 Temmuz’da Başlıyor

Lefkoşa'nın en yoğun caddelerinden olan Mehmet Akif (Dereboyu) Caddesi, Bedrettin Demirel Caddesi ve bunları bağlayan Gültekin Şengör Sokak üzerinde bulunan kanalizasyon ana taşıyıcı boru hattı ilk etap yenileme çalışmaları 22 Temmuz’da başlıyor.

1986 yılında inşa edilen ve yıllar içerisinde ciddi hasar görmüş olan ana taşıyıcı hat boruları, tıkanmalara ve çöküntülere neden olarak atık suyun sızmasına ve kokuya neden olmaktadır. Lefkoşa Türk Belediyesi Kanalizasyon Şubesi tarafından yapılan detaylı incelemeler, boru hattının ciddi yapısal deformasyonlar ve çatlaklar içerdiğini, bu nedenle mevcut boru malzemesindeki bozulmaların, yüksek basınçlı temizlik gibi yöntemlere dayanamayacağını ortaya koydu.

36 Milyon TL Yatırım Bedeli

2022 yılında büyük bir kısmı yenilenen kanalizasyon ana taşıyıcı hattın geriye kalan bu bölümünün tamamen yenileneceği çalışmalar kapsamında borular modern ve dayanıklı malzemelerle değiştirilerek uzun ömürlü, dayanıklı ve güvenli bir altyapı oluşturulacak, mevcut ev bağlantıları yenilenecek. Toplamda 3 etaptan oluşacak ve 15 Eylül tarihine kadar tümüyle tamamlanacak projenin maliyeti 36 Milyon TL (1 milyon Euro) olup proje Avrupa Birliği finansmanıyla hayata geçecek.

Mehmet Akif Caddesi’nde 22 Temmuz’da Başlayacak ve 1 Ay Sürecek Çalışmalar Boyunca Çalışmaların Yapılacağı Güzergah Trafiğe Kapalı Olacak

1. etap çalışmaları kapsamında Kumsal Park’tan başlayarak Gültekin Şengör Sokak’ın Mehmet Akif Caddesi ile birleşme noktasına kadar olan için çalışmalar 22 Temmuz tarihinde başlayacak. Yaya ve araç trafiğinde güvenliği emniyet altına almak, aynı zamanda çalışmaların en azami hızla tamamlanmasını sağlamak için çalışmanın yürütüleceği güzergah trafiğe kapatılacak.

Osmanpaşa Caddesi veya diğer ara yollardan Mehmet Akif Caddesi’ne gelen trafik Uluğ Bey Sokak istikametini kullanabilecek. Osman Örek Caddesi veya Başbakanlık Işıkları tarafından Dereboyu’na doğru gelen sürücüler ise Gültekin Şengör Sokak istikametine yönlendirilecek. Kapatılacak bölgede bulunan iş yerleri ve konutlara erişim gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kullanıma açık tutulacak kaldırımlardan sağlanabilecek. Kapanma noktalarına en yakın otopark alanlarına yönlendirme yapılacak.

Bu süreçte Dereboyu’nu kullanmak isteyen yurttaşların uyarı, tabela ve işaretlere dikkat etmesi ve belediye personelinin yönlendirmelerine uyması büyük önem taşımaktadır.

Bölge esnafı ve sakinleri ile bilgilendirme toplantısı

Lefkoşa Türk Belediyesi yönetimi bölgede yapılacak çalışmalara dair ayrıntılı bilgiler vermek amacı ile 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 20:00’de Kumsal Park’ta bölge halkı ve esnafına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenliyor.