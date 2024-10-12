Dereboyu Şenliği’de Rengarenk Görüntüler

Lefkoşa Türk Belediyesi organizasyonunda Dereboyu Şenliği Kumsal Park’taki çocuk etkinlikleri ile başladı.

Tonic Nicosia alanında saat 15:00’ten itibaren Dj Serdar Eren (Sanatçı Sponsoru – Tonic) setleriyle yer alacak.

Ruhi Bistro&Pub ve Gustav Cafe sahnesinde saat 19:00’da Native Cypriots, saat 20:30’da Dj Andım en keyifli setleri ile yer alacak.

Saat 17.30’da itibaren Kumsal Park yanında LBO Çok Sesli Çocuk Koroları, Nafiz Dölek, Fireballs, Led Dans Gösterisi ve DJ Coşkuner yer alacak.

Califorian sahnesinde saat 19.00’da Eril Cambaz ve 20.15’te Lütfiye Özipek konseri yer alacak.



Mado Cafe önünde Osman Tuğsal saat 18.30, Ahmet Evan ise saat 20.00 itibarı ile sahne alacak.

Gripin konseri saat 22:00’de Eski Pronto karşısında sahne alacak. Gripin öncesi 21.30’da yine aynı alanda Ateş Show gerçekleştirilecek.