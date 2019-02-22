Dereboyu’nda bazı yollar hafta sonu kapalı

Dereboyu’nda bazı yollar alt yapı çalışmalarından dolayı hafta sonu trafiğe kapatılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi, yarın ve pazar günü Mehmet Akif Caddesi’nin Mürvet İlhan Sokak ile Gültekin Şengör Sokakları arasında kalan kısmının alt yapı çalışmalarından dolayı trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Sözkonusu caddede 2 gün elektrik ve yağmur suyu borusu döşeme çalışması yapılacak.