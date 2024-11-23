Dereboyu'nda kaza: Dört Araç Zincirleme Kazaya Karıştı

Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) üzerinde sabah saatlerinde zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Muhammad Asad (32) yönetimindeki GP 592 plakalı kamyon, dikkatsizlik sonucu park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle, üç farklı araç birbirine çarparak hasar aldı.

Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde, bugün saat 07:00 sıralarında, Muhammad ASAD (E-32) yönetimindeki GP 592 plakalı kamyon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Calliope mağazası önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek o esnada yolun solunda park halinde bulunan SC 113 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan SC 113 plakalı salon araç o esnada önünde park halinde bulunan SS 406 plakalı salon aracın arka kısmına da çarptı. Yine Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan SS 406 plakalı araç ise, o esnada önünde park halinde bulunan GM 753 plakalı salon aracın ön kısmına da çarptı.. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.